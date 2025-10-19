नजर हटी, दुर्घटना घटी... चतरा में धनतेरस के बाजार में नकाबपोश महिला चोर गैंग सक्रिय, RC ज्वेलर्स से उड़ाए आभूषण

Chatra News: चतरा के धनतेरस बाजार में चोर गैंग सक्रिय दिखा, चार-पांच की संख्या में नकाबपोश महिलाओं ने भीड़ की आड़ में चोरी की घटना को अंजाम दिया. गैंग की महिला सदस्यों ने आरसी ज्वेलर्स से आभूषण की चोरी की है. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो के आधार पर इन नकाबपोश चोरों की पहचान करने की कोशिश की जारी रही है.
Chatra News: कल पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार मनाया गया. सुबह से लेकर शाम तक बाजार में चहल-पहल देखने को मिली. आभूषण की दुकानों पर तो सोने-चांदी खरीदने वालों का तांता लगा हुआ था. लेकिन इसी बीच झारखंड के चतरा में चोरी की वारदात भी सामने आई. दरअसल धनतेरस की खरीदारी के दौरान चार-पांच की संख्या में महिला चोर गैंग के सक्रिय होने की खबर सामने आई है.
भीड़-भाड़ होने का उठाया फायदा
चतरा के धनतेरस बाजार में चोर गैंग सक्रिय दिखा. गैंग में चार-पांच की संख्या में नकाबपोश महिलाएं हैं. दुकानों में भीड़-भाड़ अधिक होने के कारण ये महिलाएं आराम से हाथ साफ कर निकल जा रही हैं. इसी कड़ी में गैंग की महिला सदस्यों ने आरसी ज्वेलर्स से आभूषण उड़ा दिए. जिसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है. वीडियो के आधार पर इन नकाबपोश चोरों की पहचान करने की कोशिश की जारी रही है.
सफाई से चोरी को दिया अंजाम
सामने आए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक नकाबपोश महिला दुकान में आती है. वो एक महिला के पीछे खड़ी होकर दुकान की बकेट से एक अंगूठी उठाती है. वह उस अंगूठी को अपनी अंगुली में पहनती है, फिर निकालती है, फिर हाथ थोड़ा नीचे करते हुए उसे दूसरे हाथ में लेते हुए प्लास्टिक का कभर नीचे गिरा देती है और फिर दूसरे बकेट से दूसरा (अंगूठी या बिछिया) निकालकर देखने लगती है और फिर उसे वहीं रखकर धीरे से निकल जाती है.
मामले को देखते हुए आरसी ज्वेलर्स के संचालक ने अन्य दुकानदारों से भी इन नकाबपोश चोर महिलाओं से सावधान रहने की अपील की है. उन्होंने कहा कि अगर ये महिलाएं कहीं भी पकड़े जाएं तो इन्हें पुलिस के हवाले करें.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक, चतरा
