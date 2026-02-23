Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3120404
Zee Bihar JharkhandJH chatra

चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख, कहा- 'मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित हों'

Jharkhand Plane Crash: चतरा में हुए एयर एंबुलेंस हादसे पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित हों और जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य सफल हो. राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 11:46 PM IST

Trending Photos

चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा: स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख

Chatra Plane Crash: झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एक निजी चार्टर एंबुलेंस अचानक लापता हो गई है. जानकारी के अनुसार, विमान ने सोमवार शाम को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी. दिल्ली पहुंचने से पहले ही चतरा के जंगल में क्रैश हो गया. इस हादसे पर झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित हों.

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि इस दर्दनाक खबर ने मुझे झकझोर कर रख दिया है. पांच जिंदगियां दांव पर हैं. मैंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई और हर संभव संसाधन लगाने का निर्देश दिया है. हमारी प्राथमिकता सभी यात्रियों की सुरक्षित बरामदगी है. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी सुरक्षित हों और जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्य सफल हो. राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

वहीं, बताया जा रहा है कि एंबुलेंस विमान में मरीज और मेडिकल टीम समेत कुल 7 लोग सवार थे. उड़ान के कुछ समय बाद मौसम खराब हो गया, जिसके बाद एटीसी से संपर्क टूट गया. प्रारंभिक सूचना के अनुसार विमान की आखिरी लोकेशन लातेहार और पलामू के बीच जंगल क्षेत्र के ऊपर बताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर हैं. संभावित क्षेत्र में खोज और राहत अभियान तेज कर दिया गया है. अभी तक आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है.

यह भी पढ़ें: रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क

TAGS

Chatra Plane CrashJharkhand newsChatra News

Trending news

Chatra Plane Crash
चतरा एयर एंबुलेंस हादसा पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जताया गहरा दुख
Air ambulance
रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस चतरा के जंगलों में क्रैश, ATC से टूटा था संपर्क
Giridih news
गिरिडीह में चुनावी हिंसा: वार्ड पार्षद प्रत्याशी के पुत्र ने 2 को मारी गोली
Tourism Minister
मधुबनी में पर्यटन मंत्री के काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी ने स्कूटी को रौंदा,एक युवक घायल
Bettiah Police
बेतिया पुलिस: 6000 में खरीदते थे बैंक खाते, पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे शातिर ठग
bihar police recruitment
बिहार पुलिस भर्ती:993 सिपाही प्रचालक पदों के लिए इंटर साइंस पास युवा जल्द करें आवेदन
Bihar News
सकरी और रैयाम में सहकारी चीनी मिलों की तैयारी पूरी, जानिए कब शुरू होगा उत्पादन
CK Anil
तैयार हो जाइए! 17 अप्रैल से होगी डिजिटल काउंटिंग, जनगणना में पूछे जाएंगे 33 सवाल
JEE Main 2026
Jee Mains 2026: अल्पसंख्यक छात्रों का जेईई मेन 2026 में शानदार प्रदर्शन
JDU MP Sanjay Jha
'सीएम नीतीश ने काम किया, लेकिन...', संजय झा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल