JH chatra

हंटरगंज में एंटी क्राइम अभियान की बड़ी सफलता, चोरी की बाइक के साथ चोर गिरफ्तार

Jharkhand News: हंटरगंज थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. प्रखंड कार्यालय के पास से चोरी की गई बाइक की नंबर प्लेट बदलकर आरोपी बिहार में अवैध शराब तस्करी की तैयारी में था. पुलिस नेटवर्क खंगालने में जुटी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 18, 2025, 06:38 AM IST



Jharkhand News: झारखंड के चतरा के हंटरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई नियमित वाहन जांच के दौरान की गई, जब पुलिस को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी. जांच के दौरान बाइक सवार की हरकतों पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की.

प्रखंड कार्यालय के समीप से हुई थी बाइक चोरी
पुलिस जांच में सामने आया कि बरामद की गई बाइक कुछ दिन पहले हंटरगंज प्रखंड कार्यालय के समीप से चोरी की गई थी. चोर ने चोरी की पहचान छिपाने के लिए बाइक की नंबर प्लेट बदल दी थी, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि बाइक का इस्तेमाल बिहार में अवैध शराब की तस्करी के उद्देश्य से किया जाना था.

अवैध शराब तस्करी से जुड़ा नेटवर्क खंगालने में जुटी पुलिस
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है या नहीं. अवैध शराब तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका को लेकर भी सुराग जुटाए जा रहे हैं.

थाना प्रभारी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि
हंटरगंज थाना प्रभारी ने चोरी की बाइक बरामद होने और आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एंटी क्राइम चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक

