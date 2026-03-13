Jharkhand News: संघरी घाटी में ताश के पत्तों की तरह भिड़े आधा दर्जन हाइवा, सड़क हादसे में एक चालक की मौत, घंटों ठप रहा चतरा-गया मार्ग

Jharkhand News: झारखंड के चतरा जिले की संघरी घाटी में आज यानी शुक्रवार की सुबह एक अनियंत्रित कंटेनर क्या पलटा, पीछे से आ रहे आधा दर्जन हाइवा ट्रक ताश के पत्तों की तरह एक-दूसरे से भिड़ गए. देखते ही देखते पूरा इलाका में अफरा-तफरी मच गया. इस भीषण श्रृंखलाबद्ध दुर्घटना में एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद चतरा-गया मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और यात्रियों से भरी बसें, एम्बुलेंस तथा अन्य छोटे वाहन घंटों तक फंसे रहे. अब यह मामला सिर्फ सड़क दुर्घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसकी गूंज झारखंड विधानसभा तक पहुंचने वाली है.

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह संघरी घाटी के खतरनाक मोड़ पर हुई। एक कंटेनर अचानक असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया. पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे हाइवा ट्रकों को संभलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक वाहन आपस में भिड़ते चले गए. कुछ ही पलों में सड़क पर क्षतिग्रस्त वाहनों की लंबी कतार लग गई.

मौके पर मौत, पहचान की कोशिश

इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है. फिलहाल मृतक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा.

जाम से बेहाल लोग, विधानसभा में उठेगा मुद्दा

दुर्घटना के बाद चतरा-गया मुख्य मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया. जोरी थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने का काम शुरू किया, लेकिन घाटी की भौगोलिक स्थिति के कारण यातायात बहाल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. इधर चतरा विधायक जनार्दन पासवान ने इस हादसे को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि प्रशासन की अनदेखी के कारण संघरी घाटी 'किलर जोन' बन चुकी है. विधायक ने घोषणा की है कि वे आज विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को उठाकर सरकार से घाटी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, मोड़ चौड़ा करने और भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए सख्त नियम बनाने की मांग करेंगे.

रिपोर्ट: धर्मेन्द्र पाठक