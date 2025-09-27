हिल गई ब्राउन शुगर सिंडिकेट! रांची से लेकर चतरा तक पुलिस का एक्शन, एक क्लिक में पढ़िए दो खबर

Ranchi and Chatra News: रांची और चतरा जिले में पुलिस ने ब्राउन शुगर सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन लिया. इस कार्रवाई में पुलिस ने कई तस्करों को धर दबोचा. साथ ही पुलिस को रांची में 5. 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिला, तो चतरा में 12.1 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुआ.
Jharkhand Police Action: झारखंड पुलिस ने राज्य में नशे के सौदागरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है. रांची में पुलिस ने 5. 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया. वहीं, चतरा जिले में पुलिस ने 12.1 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर और एक रियलमी का स्मार्टफोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है.
रांची में ब्राउन शुगर के साथ दो गिरफ्तार
रांची एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री हो रही है. सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी ने कोतवाली डीएसपी को निर्देश दिया. इसके बाद एक विशेष टीम गठित की गई. गठित टीम ने खेत मोहल्ला, मस्जिद नगर इलाके में छापामारी की. इस दौरान पुलिस ने 5. 10 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
चतरा में पुलिस का एक्शन
चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया पुलिस ने 12.1 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर और एक रियलमी का स्मार्टफोन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. एसपी को सूचना मिली थी कि पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के लेम्बोइया मन्दिर के समीप कुछ व्यक्तियों की तरफ से मादक पदार्थ के खरीद बिक्री की जा रही है.
विशेष टीम का गठन
उन्होंने कहा कि सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने लेम्बोइया जाने वाली सड़क स्थित तालाब के पास से तस्कर रोहित कुमार दांगी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुआ है. गिरफ्तार तस्कर का नाम रोहित कुमार दांगी है, जो हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र के हरली गांव का रहने वाला है.
रांची से कामरान जलीली और चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट
