Jharkhand News: बोकारो में हाथियों ने 2 दिन के अंदर 5 लोगों की जान ली, चतरा में भी खूब मचाया तांडव

Jharkhand Wild Elephant Terror: झारखंड में हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है. ताजा घटनाएं बोकारो और चतरा जिले से सामने आई हैं. बोकारों में पिछले दो दिनों में 5 लोगों की जान घर से खींचकर हाथियों ने कर दिया है और 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है. बीती रात हाथियों ने दादा पोता को घर से निकाल कर मार डाला.बेबस प्रदीप अपने सामने पिता-पुत्र को जंगली हाथियों के चंगुल में जाते हुए देखा और कुछ कर न सका. अब ग्रामीण गुस्से में है. मामला गोमिया का है. बता दें कि घटना बीती रात की है, जहां बोकारो के गोमिया वन प्रक्षेत्र में जंगली हाथियों ने एक बार फिर से तांडव मचाया है और कई घरों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की है. जिसमें गांगपुर निवासी प्रदीप साव के पिता और एक बेटे दोनों की जान चली गई है.

वहीं उसका एक अन्य बेटे और बेटी और भगिना गंभीर रूप से घायल है. घटना में उनकी सास का भी पैर टूट गया है. प्रदीप का कहना है कि मेरे सामने घटना हुई मैं विवश देखता रहा, क्योंकि बिजली नहीं रहने के कारण चारों ओर अंधेरा था. उन्होंने बताया कि सभी परिवार के सदस्य इधर-उधर भागने लगे इसी दौरान मेरे पिता और एक बेटा हाथियों के चपेट मे आ गया. बाकी लोगों की जैसे तैसे जान बची. जिन्हें इलाज के लिए बाहर भेजा गया है.

इस दौरान कई ग्रामीण भी भागकर अपनी जान बचाई है. वहीं लगातार हो रहे हाथी हमले से ग्रामीण दहशत में हैं और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं. बता दें कि बीते तीन दिनों में गोमिया वन प्रक्षेत्र में कुल 5 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. जिससे मूकदर्शक बनी विभाग के प्रति लोगों में भारी आक्रोश है हंगामा चल रहा है. चतरा में हाथियों का आतंक जारी है. बीती रात गिधौर प्रखंड के एक गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने भारी तबाही मचाई.

हाथियों ने एक गरीब ग्रामीण के घर को पूरी तरह तोड़ दिया. घर के समीप बने मचान के नीचे बंधे मवेशियों को भी हाथियों ने कुचलकर मार डाला, जिससे ग्रामीण को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. लगातार हाथियों के आतंक से पूरा इलाका त्राहिमाम कर उठा है. ग्रामीण रात-रात भर जागकर अपनी और अपने मवेशियों की सुरक्षा करने को मजबूर हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि हाथियों को क्षेत्र से भगाने के लिए वन विभाग द्वारा केवल खानापूर्ति की जा रही है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द ठोस कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है.