Chatra News: चतरा में 'लेडी सिंघम' का अवतार; इटखोरी महोत्सव में नशेड़ी युवकों ने की बदसलूकी, तो CO मैडम ने सिखाया सबक

Chatra News: चतरा जिले के इटखोरी से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में इटखोरी की सीओ मैडम सबिता सिंह एक युवक पर डंडे बरसा रही है और उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं. इस घटना ने सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे अधिकारी की दबंगई बता रहे हैं तो कुछ इसे परिस्थितियों में की गई सख्त कार्रवाई मान रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह घटना इटखोरी महोत्सव के दौरान की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, तीन युवक गन्ने के रस में शराब मिलाकर पी रहे थे और वे नशे की हालत में सीओ की गाड़ी से टकरा जाते हैं और वे सीओ से न सिर्फ उलझना शुरू कर देते हैं बल्कि सीओ की ओर ग्लास भी फेंक देते हैं. बताया जा रहा है कि गाड़ी में बैठे चौकीदार ने जब युवकों को समझाने की कोशिश कि तो वे उससे भी उलझ पड़े. स्थिति बिगड़ती देख सीओ खुद गाड़ी से उतरकर मामला शांत कराने पहुंचीं, लेकिन नशे में धुत युवकों ने उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी.

सीओ के साथ बदसलूकी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इसी दौरान एक युवक ने सीओ के साथ बदसलूकी करते हुए हमला करने की भी कोशिश की. इसके बाद सीओ ने युवकों को थाने ले जाने के लिए गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया, लेकिन युवक लगातार हंगामा करते रहे और बैठने को तैयार नहीं हुए. इसी बीच गुस्से में आकर सीओ ने डंडे से मारते हुए युवक को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की. फिलहाल उनके खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक