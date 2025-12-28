Chatra News: चतरा में भारी मात्रा में बरामद हुआ 'मौत का सिरप' कोडीन, तस्करों में मचा हड़कंप

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के कटिया तुम्बापतरा गांव स्थित एक सुनसान मकान से प्रतिबंध कोडीन सिरप भारी मात्रा में बरामद किया गया है. यह कोडीन सिरप तूंबापतरा गांव निवासी हितामन गंझू के घर से बरामद किया गया है. बरामद सिरप 42 पेटी है. छापेमारी दल का नेतृत्व अंचलाधिकारी गौरव कुमार राय कर रहे थे.

कफ सिरप बरामद होने से तस्करों में हड़कंप

भारी संख्या में कफ सिरप बरामद होने के बाद जहां एक ओर तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं, पुलिस प्रशासन के हौसले भी बुलंद हैं. अंचलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि मुझे सूचना मिली थी कि हितामन गंझू जो कटिया के तुम्बा पतरा गांव के सड़क किनारे पुराने घर में प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप की बड़ी खेप छुपा कर रखा हुआ है. जिसका सत्यापन करते हुवे घर में डंप कर रखे गए सिरप बरामद किया गया. वहीं आगे की कारवाई की जिम्मेदारी सिमरिया पुलिस को दे दिया गया है.

कफ सिरप सरकार द्वारा प्रतिबंधित

मौके पर मौजूद इंस्पेटर सनोज चौधरी ने कफ सिरप को कब्जे में करते हुए कहा कि यह कोडीन कफ सिरप सरकार द्वारा प्रतिबंधित है. इतनी बड़ी खेप सिमरिया क्षेत्र में होना हम लोगों के लिए चुनौती थी. वहीं, प्रतिबंधित कोडीन जो मौत का सिरप भी कहा जाता है.

मौत के सौदागरों की पहचान

उन्होंने आगे कहा कि कितनों को तस्करों द्वारा मौत के मुंह में ढकेला जा रहा था. बाकी मौत के सौदागरों की पहचान कर ली गई है. सभी नामित तस्करों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. साथ ही, उनकी अविलंब गिरफ्तारी कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक, चतरा