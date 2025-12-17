'2 करोड़ दो, नहीं तो खोपड़ी खोल देंगे...', LJP-R नेता प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी, ऑडियो वायरल

Gangster Prince Khan Audio Clip Viral: एलजेपी (रामविलास) के नेता प्रेमचंद उर्फ प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान ने जान से मारने की धमकी दी है. प्रेम सिंह को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से एक मिनट दो सेकंड का एक ऑडियो क्लिप भेज कर दो करोड़ रुपया बतौर रंगदारी मांगी गई है.
हम प्रिंस खान दुबई से बोले रहे हैं प्रेम सिंह...बहुत क्रेजर मशीन चलवा रहा हैं ना तू...दो करोड़ रुपया प्रोजेक्शन मनी दे दो...नहीं तो खोपड़ी खोलवा देंगे...मारने से पहले भी बोलते हैं और मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं...पता कर लो तुम मेरे बारे में...न्यूज देख लो मेरा, गूगल में चेक कर लो...केस मुकदमा करने की कोई जरुरत नहीं है...मार के जिम्मेवारी ले लेंगे...तुम्हारे बेटा का शादी था, इसलिए छोड़े हुए थे...अब शादी ब्याह हो गया है...पोता-वोता देखना है ना या नहीं देखना है, बता देना फोन में...नहीं देगा तो मरने के लिए रेडी रहना..लेट होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मारेंगे जरूर...पैसा मांगे हैं तो लेकर रहेंगे जरूर...बाकी जिसके पास जाना है, एसपी-डीएसपी के पास चले जाना, कोई बचा लेगा...नाम याद रखना प्रिंस खान दुबई से बोल रहे हैं...जी हां, ये धमकी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कद्दावर नेता प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान ने दी. इस धमकी का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
दरअसल, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कद्दावर नेता, क्रशर व्यवसाई और पूर्व मुखिया प्रेमचंद उर्फ प्रेम सिंह को गैंगस्टर प्रिंस खान ने जान से मारने की धमकी दी है. व्यवसाई प्रेम सिंह को उनके व्हाट्सएप नंबर पर अज्ञात नंबर से एक मिनट दो सेकंड का एक ऑडियो क्लिप भेज कर दो करोड़ रुपया बतौर रंगदारी मांगी गई है. रंगदारी के तौर पर पैसे नहीं देने पर खोपड़ी खोलने और हत्या कराने की धमकी दी गई है.
प्रेम सिंह के अनुसार, धमकी देने वाले शख्स ने खुद को गैंगस्टर प्रिंस खान बताया. ऑडियो क्लिप में दुबई से धमकी देने की बात कही है. गैंगस्टर की तरफ से व्हाट्सएप ऐप पर ऑडियो क्लिप भेजने के अलावा प्रेम सिंह के व्हाट्सएप पर कॉल के माध्यम से भी धमकी दी गई है.
धमकी मिलने के बाद डरे-सहमे पिंडरा निवासी प्रेम सिंह ने हंटरगंज थाना में ऑडियो क्लिप भेजने और फोन कॉल कर धमकी देने वाले प्रिंस खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस से मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है.
बताया जा रहा है कि घटना बीते एक सप्ताह पहले की बताई जा रही है. मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद भी चतरा पुलिस अबतक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सकी है. जिससे नाराज लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रेम सिंह ने मामले से चतरा एसडीपीओ संदीप सुमन, एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, आईजी बोकारो सुनील भास्कर के अलावा डीजीपी के साथ-साथ एटीएस एसपी और अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारियों समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की है.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक