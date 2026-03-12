LPG Gas Shortage: रांची में कॉमर्शियल गैस की कमी, ₹30 एक्स्ट्रा चार्ज वसूल रही एजेंसियां? गढ़वा में डीसी ने दी चेतावनी

LPG Gas Shortage: राजधानी रांची में इन दिनों कॉमर्शियल गैस की कमी से रेस्टोरेंट व्यवसाय पर संकट गहराने लगा है. गैस आपूर्ति बाधित होने से शहर के कई रेस्टोरेंट संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों के ऑर्डर पूरे करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि अगर जल्द ही कॉमर्शियल गैस की नियमित आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आने वाले दो से चार दिनों में कई रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच सकते हैं. रांची में एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगी हैं. लोग सुबह से ही लाइन में लग जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा ₹60 बढ़ाए जाने के बाद भी एजेंसी ₹30 एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं.

गढ़वा डीसी ने दी शख्स चेतावनी

उधर, गढ़वा में मिडिल ईस्ट मे हो रहे युद्ध के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस के किल्ल्त को लेकर उठी अफवाह पर गढ़वा डीसी ने शख्त चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि तीनों चीज का स्टॉक रखने वाले लोगों पर शख्त कार्रवाई की जाएगी. कई पेट्रोल पम्प पर इस स्थिति को देखते हुए एसडीएम ने जगह-जगह छापेमारी भी की, जिसके बाद कई पेट्रोल पम्प मालिकों में हड़कंप मच गया. इसे लेकर गढ़वा डीसी ने सख्त लहजे मे कहा है कि मिडिल ईस्ट मे युद्ध के चलते यह हालात बने हुए हैं, लेकिन इससे घबराने की बात नहीं है. देश में इन सभी चीजों का आठ हफ्ते का स्टॉक पड़ा हुआ है. ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी लोग पेट्रोल पम्प से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का स्टॉक रखेंगे, हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर शख्त कार्रवाई करेंगे.

चतरा में एलपीजी गैस की किल्लत

वही, चतरा में एलपीजी गैस की किल्लत ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. स्थिति यह है कि कई घरों में गैस खत्म होने के बाद नया सिलेंडर नहीं मिल पाने से लोग होटल से खाना मंगाकर खाने को विवश हो गए हैं. गैस की कमी की चर्चा भर से ही लोगों में घबराहट का माहौल बन गया है. कई उपभोक्ता सिलेंडर की व्यवस्था करने के लिए इधर-उधर भटकते नजर आ रहे हैं और गैस के जुगाड़ में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस एजेंसी संचालकों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कई एजेंसी के मोबाइल फोन बंद मिल रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है.

रांची से कामरान जलीली, चतरा से धर्मेंद्र पाठक और गढ़वा से आशीष प्रकाश राजा की रिपोर्ट