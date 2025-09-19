प्रेमी 4 बच्चों का पिता, प्रेमिका ने बुलाया मिलने और मार डाला, बोली- 'तुम्हें मारने के बाद सुकून मिलेगा'

Chatra Crime News: चतरा जिले के लावालौंग क्षेत्र में प्रेम-प्रसंग से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के पेट और गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी मौत हो गई.
Chatra/चतरा: झारखंड के चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में चाकू से घायल हुए युवक की स्थिति गंभीर होने के कारण उसे रांची रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान लातेहार जिले के ससांग गांव निवासी मो. मुन्तजीर अंसारी (पिता जाहीर मियां) के रूप में की गई है.
बता दें कि गुरुवार को लमटा-बगरा पथ स्थित बक्सी गांव के पास युवक खून से लथपथ हालत में मिला था. उसके साथ एक युवती भी मौजूद थी, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया था. युवक ने ग्रामीणों से कहा था कि समय पर वे नहीं पहुंचते तो उसकी जान चली जाती. वहीं, युवती का कहना था कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने युवक पर चाकू से हमला कर फरार हो गया.
पुलिस ने घटनास्थल से चाकू बरामद किया था और मामले की जांच शुरू की थी. युवक की मौत के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस अब प्रेम-प्रसंग और आपसी विवाद समेत अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन कर रही है.
प्रेमिका ने मारा था चाकू, प्रेमी की हुई मौत
प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी और चार बच्चों के पिता को जंगल में मिलने बुलाकर चाकू मार दिया था. यह घटना लावालौंग के बक्शी रोड पर स्थित लामटा जंगल में हुई थी. युवक की पहचान लातेहार के सासंग कुडांस गांव के निवासी मंतशीर अंसारी के रूप में हुई. जबकि हमला करने वाली लड़की चतरा के नगमा मोहल्ला की रहने वाली सब्बू खातून है.
मंतशीर अंसारी ने पुलिस को बताया था कि सब्बू ने उसे शादी का बहाना बनाकर मिलने के लिए बुलाया. मंतशीर के मुताबिक, सब्बू की शादी कहीं और तय हो गई थी और वह उससे नाराज थी. उसने पहले सिमरिया में उसके कान का इलाज कराया और फिर लौटते समय सुनसान जंगल में अचानक उस पर चाकू से हमला कर दिया.
रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक
