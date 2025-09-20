चतरा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ कुख्यात अपराधी उत्तम यादव, AK-47 के साथ वीडियो में पुलिस को दी थी खुली चुनौती
चतरा पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ कुख्यात अपराधी उत्तम यादव, AK-47 के साथ वीडियो में पुलिस को दी थी खुली चुनौती

Chatra Encounter News: चतरा जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में पचास हजार का इनामी अपराधी उत्तम यादव मारा गया. वह टाइगर ग्रुप का सरगना था और कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा. हाल ही में उसने वीडियो जारी कर पुलिस और कारोबारियों को धमकी दी थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:01 PM IST

Chatra Police Encounter Uttam Yadav: 

चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पचास हजार के इनामी अपराधी उत्तम यादव को मुठभेड़ में मार गिराया. उत्तम यादव लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उस पर झारखंड-बिहार के कई जिलों में दर्जनों मामले दर्ज थे.

करीब दो माह पहले उत्तम यादव ने एके-47 के साथ वीडियो जारी कर पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती दी थी. उसने चतरा और हजारीबाग के कारोबारियों को रंगदारी देने की धमकी दी थी और कहा था कि उससे संपर्क किए बिना कोई भी व्यापार नहीं कर सकता. इस वीडियो ने पुलिस प्रशासन को सकते में डाल दिया था.

पिछले महीने उत्तम यादव और उसके गिरोह ने हजारीबाग शहर में एक ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था. इस घटना की जिम्मेदारी खुद उत्तम ने ली थी. तभी से पुलिस ने उसके खिलाफ अभियान तेज कर दिया था.

उत्तम यादव टाइगर ग्रुप नामक कुख्यात गिरोह का संचालन करता था. इस गिरोह ने चतरा और हजारीबाग समेत कई जिलों में दहशत फैला रखी थी. लगातार अपराधिक घटनाओं और खुलेआम धमकी देने के कारण यह गिरोह कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया था.

मुठभेड़ के दौरान उत्तम यादव को छाती, पेट और जांघ में गोली लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. चतरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा. चिकित्सकों के अनुसार देर रात पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और उपायुक्त की अनुमति मांगी गई है.

हालांकि शुरुआती वक्त में चतरा पुलिस अधिकारी एनकाउंटर पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, लेकिन बाद में पुष्टि की गई कि मारा गया अपराधी उत्तम यादव ही है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस को बड़ी राहत मिली है क्योंकि लंबे समय से उत्तम पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था.

इनपुट - धर्मेन्द्र पाठक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

