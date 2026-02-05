Crime News: पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता

Crime News: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दुकानदार ने 8 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला. जानकारी के मुताबिक, बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची की मां ने गांव के ही एक दुकानदार पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़ित मां ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

इस मामले में दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि एक महिला अपनी बच्ची के साथ आई और उसने बताया कि उसकी बच्ची के साथ गांव के ही दुकानदार राहुल कुमार ने गलत काम किया है. पीड़ित मां के अनुसार, आरोपी दुकानदार ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने बहला-फुसला कर ले जाया गया और दुष्कर्म किया गया. मां की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच किया गया है. बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है. इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के साथ पोक्सो की धारा में मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें- पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर नाबालिग के लापता होने की घटना से सनसनी फैल गई है. 15 वर्षीय कुमकुम रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई है, जिससे परिजनों के साथ-साथ पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि कुमकुम अपनी बहन के ससुराल, जो चतरा स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज रोड में है वहां डाल्टेनगंज से आई हुई थी. मंगलवार को वह गुपचुप (गोलगप्पे) खाने की बात कहकर घर से बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. काफी इंतजार के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई.

परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कुमकुम का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद परिजनों ने सदर थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन देकर बच्ची की गुमसुदगी का आवेदन देते हुवे उसके तलाश करने की गुहार लगाई है. इधर, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस अपहरण सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर भी बच्ची की तलाश जारी है.आपको बता दें कि इससे पहले भी चतरा में एक 15 वर्षीय बच्ची मुन्नी कुमारी लापता हुई थी, जिसका शव 15 दिन बाद बरामद हुआ था.

दानापुर से इश्तियाक खान और चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट