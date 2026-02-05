Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3098641
Zee Bihar JharkhandJH chatra

Crime News: पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता

Bihar-Jharkhand Crime News: पटना के दानापुर इलाके में एक दुकानदार ने 8 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला. पीड़ित मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं झारखंड के चतरा जिले से एक 15 साल की लड़की रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई. लड़की गोलगप्पे खाने की बात कहकर घर से बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 11:42 AM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Crime News: बिहार की राजधानी पटना के दानापुर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक दुकानदार ने 8 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला. जानकारी के मुताबिक, बिहटा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय बच्ची की मां ने गांव के ही एक दुकानदार पर बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. पीड़ित मां ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.

इस मामले में दानापुर डीएसपी 2 अमरेंद्र कुमार झा ने बताया कि एक महिला अपनी बच्ची के साथ आई और उसने बताया कि उसकी बच्ची के साथ गांव के ही दुकानदार राहुल कुमार ने गलत काम किया है. पीड़ित मां के अनुसार, आरोपी दुकानदार ने बच्ची को चॉकलेट के बहाने बहला-फुसला कर ले जाया गया और दुष्कर्म किया गया. मां की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच किया गया है. बच्ची का मेडिकल भी कराया जा रहा है. इस मामले में एससी/एसटी एक्ट के साथ पोक्सो की धारा में मामला दर्ज किया गया है.

ये भी पढ़ें- पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर झारखंड के चतरा जिले में एक बार फिर नाबालिग के लापता होने की घटना से सनसनी फैल गई है. 15 वर्षीय कुमकुम रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई है, जिससे परिजनों के साथ-साथ पूरे इलाके में चिंता का माहौल बना हुआ है. बताया जा रहा है कि कुमकुम अपनी बहन के ससुराल, जो चतरा स्थित बीएसएनएल एक्सचेंज रोड में है वहां डाल्टेनगंज से आई हुई थी. मंगलवार को वह गुपचुप (गोलगप्पे) खाने की बात कहकर घर से बाजार जाने के लिए निकली थी, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटी. काफी इंतजार के बाद जब उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई. 

परिजनों ने आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की, रिश्तेदारों और परिचितों से संपर्क किया, लेकिन कुमकुम का कोई सुराग नहीं मिल पाया. इसके बाद परिजनों ने सदर थाना पहुंचकर पुलिस को लिखित आवेदन देकर बच्ची की गुमसुदगी का आवेदन देते हुवे उसके तलाश करने की गुहार लगाई है. इधर, मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस अपहरण सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों और संभावित स्थानों पर भी बच्ची की तलाश जारी है.आपको बता दें कि इससे पहले भी चतरा में एक 15 वर्षीय बच्ची मुन्नी कुमारी लापता हुई थी, जिसका शव 15 दिन बाद बरामद हुआ था.

दानापुर से इश्तियाक खान और चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट

TAGS

Chatra Newspatna newscrime news

Trending news

Nawada News
नवादा को जाम से मिलेगी मुक्ति: रेलवे क्रॉसिंग पर बनेगा रेल ओवर ब्रिज
Chatra News
पटना में 8 साल की बच्ची से रेप, चतरा से 15 साल की बच्ची रहस्यमय ढंग से लापता
Giridih news
बिना फिटनेस और इंश्योरेंस दौड़ रही थी स्कूल वैन, हादसे में 3 बच्चे घायल
Nawada News
नवादा में 2 ट्रक की भिड़ंत में एक चालक की दर्दनाक मौत, 10 किमी. तक लगा लंबा जाम
Bihar News
पटना-मधेपुरा कांड के बाद जागी सरकार: बदले गर्ल्स छात्रावास के नियम, शंभू हॉस्टल बंद!
Bihar News
बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी! स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए नीतीश सरकार ने खोला खजाना
Madhepura news
मधेपुरा छात्रा मौत मामलाः 'मेरी बेटी की हत्या हुई...', पीड़िता पिता ने दर्ज कराई FIR
Patna NEET Student Death Case
SI रोशनी कुमारी से लेकर परिवार तक, नीट छात्रा कांड पर पटना पुलिस का सनसनीखेज खुलासा
Bettiah news
गोरखपुर-सिलीगुड़ी हाइवे की जद में आया कब्रिस्तान, CM से ग्रामीणों की भावुक अपील
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मामले में सदन में आज फिर जोरदार हंगामा, विपक्षी सदस्यों ने की CBI जांच की मांग