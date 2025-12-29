चतरा में पेट्रोल पंप पर रिवाल्वर की नोक पर तीन लाख की लूट, कर्मियों को बेरहमी से पिटा

चतरा जिले में अपराधी फिर से बेलगाम हो गए हैं. पुलिस की सारी दावेदारी हवा हो गई लगती है. रविवार की रात को गिद्धौर थाना इलाके में एक पेट्रोल पंप पर लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. कुछ लोग नकाब लगाकर आए और पंप से तीन लाख रुपये लूट लिए. इतना ही नहीं, वहां काम करने वाले कर्मचारियों से बुरी तरह मारा-पीटा भी की. कर्मचारियों को रिवाल्वर दिखाकर डराया और लात-घूसों से पीटा. सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर और वाई-फाई के पूरे सेटअप को उखाड़कर ले गए.

रात करीब 12:40 बजे की बात है, चतरा-इटखोरी मुख्य रोड पर गिद्धौर के पांडेयमहुआ में इंडू फ्यूल पेट्रोल पंप पर सन्नाटा था. तभी दो सफेद अपाचे बाइक्स पर पांच-छह नकाबपोश अपराधी पहुंचे. वे सीधे ऑफिस चैंबर में घुसे और कर्मचारी लातेहार के दयानंद सिंह और गिद्धौर के सौरभ पांडे के ऊपर अपराधियों ने रिवाल्वर तान दी और चिल्लाए कि पैसा दो वरना गोली मार देंगे. कर्मचारी कुछ समझते उससे पहले ही उन पर हमला हो गया. लात-घूसों से बुरी तरह पीटा गया. फिर चैंबर में रखे तीन लाख रुपये नकद लूट लिए. उन्होंने अपना चेहरा छिपाया था और सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी, कंप्यूटर, वाई-फाई सब उखाड़ लिया. जाते वक्त कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए और थोड़ी दूर जाकर फेंक दिए. ताकि पुलिस को जल्दी खबर न लगे.

पेट्रोल पंप के मालिक कविंद्र कुमार ने बताया कि लुटेरों ने जान से मारने की धमकी देकर लूट की. घटना के बाद वे सदमे में हैं. पुलिस को सूचना मिली तो गिद्धौर थाना प्रभारी सेवा यादव टीम के साथ पहुंचे. जांच शुरू की लेकिन अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए. चतरा में ऐसी वारदातें बढ़ रही हैं. लोग डर के साए में जी रहे हैं.

पुलिस ने मौके का मुआयना किया, लेकिन अपराधी सबूत मिटाकर जा चुके थे. सीसीटीवी न होने से जांच मुश्किल हो गई है. पंप मालिक कविंद्र कुमार ने कहा कि अपराधी बहुत खतरनाक थे. जान से मारने की धमकी दी. पुलिस अब आसपास के इलाकों में तलाश कर रही है. मालिक कविंद्र कुमार कहते हैं कि पुलिस मदद करे. जांच तेज करे ताकि अपराधी जल्दी पकड़े जाएं. लेकिन पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं कि अपराधी इतने आराम से लूटकर कैसे चले गए.