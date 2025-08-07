चतरा में अफीम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार
चतरा में अफीम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार

चतरा जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.76 किलो अफीम के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. ये तस्कर अफीम की खेप को बिहार ले जाने की फिराक में थे, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. पूछताछ में सामने आया कि ये अफीम बिहार के एक बड़े तस्कर को सप्लाई की जानी थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 07, 2025, 03:46 PM IST

चतरा में अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
चतरा में अफीम के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

चतरा जिले में नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है. जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर अफीम की एक बड़ी खेप लेकर बिहार की ओर जाने की तैयारी कर रहे हैं. सूचना मिलते ही एसपी ने त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया और वशिष्टनगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

पुलिस की विशेष टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जोरी गांव में छापेमारी की. छापेमारी के दौरान तीन तस्करों को रंगेहाथ पकड़ लिया गया. गिरफ्तार तस्करों में दो चतरा सदर थाना क्षेत्र के महेंद्र यादव और दिनेश यादव हैं, जबकि तीसरा तस्कर वशिष्टनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला सत्येंद्र यादव है. इन तीनों को उस समय पकड़ा गया जब वे अफीम लेकर किसी ठिकाने की ओर बढ़ रहे थे.

गिरफ्तार तस्करों के पास से कुल 1 किलो 76 ग्राम अफीम, एक मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. बरामद अफीम की कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की, तो इन लोगों ने स्वीकार किया कि वे इस अफीम को बिहार के एक बड़े तस्कर तक पहुंचाने वाले थे.

पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार तस्कर लंबे समय से अफीम की तस्करी के धंधे में सक्रिय हैं और इनका नेटवर्क झारखंड से लेकर बिहार तक फैला हुआ है. इस बार वे बड़ी मात्रा में अफीम को बिहार भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया.

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए चतरा के एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी हालत में नशा तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जनता से भी अपील की कि अगर उन्हें इस तरह की कोई जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

एसपी सुमित अग्रवाल ने यह भी कहा कि जिले में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. हाल के दिनों में कई नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और लगातार छापेमारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि पुलिस की निगरानी टीम हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए है.

पुलिस प्रशासन का यह भी कहना है कि नशे के बढ़ते प्रभाव से युवा वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. इसलिए नशा तस्करी को रोकना सिर्फ कानूनी नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी भी है. इस दिशा में पुलिस स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में जागरूकता अभियान भी चला रही है.

एसपी ने अंत में जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज की स्थापना तभी संभव है जब आम नागरिक भी सतर्क रहें और पुलिस का सहयोग करें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई करेगी और दोषियों को जेल भेजेगी.

चतरा में अफीम तस्करी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तीन तस्कर गिरफ्तार
