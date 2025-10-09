Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953748
Zee Bihar JharkhandJH chatra

चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, डीसी और एसपी ने किया नमन

Jharkhand News:चतरा में 8 अक्टूबर 2005 को दिरीदाग पहाड़ी पर माओवादी हमले में शहीद हुए एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ अधिकारी जेडी अमर और अन्य पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. कॉलेज रोड स्थित शहीद विनय भारती पार्क में आयोजित समारोह में डीसी कृतिश्री और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीदों को नमन किया.

|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:24 AM IST

Trending Photos

चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि
चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि

Jharkhand News: चतरा के वीर शहीदों की याद में आज पूरे जिले में भावनात्मक माहौल रहा. 2005 में दिरीदाग पहाड़ी पर माओवादी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जेडी अमर और अन्य जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. श्रद्धांजलि समारोह शहर के कॉलेज रोड स्थित शहीद विनय भारती पार्क में आयोजित किया गया, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित हुए.

मौके पर उपायुक्त कृतिश्री और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. अधिकारियों ने कहा कि शहीदों की यह गाथा हमेशा हमें कर्तव्य, साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देती रहेगी.

ये भी पढ़ें: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और RJD के बीच मारपीट, 4 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

बताते चलें कि 8 अक्टूबर 2005 को चतरा के दिरीदाग पहाड़ी पर माओवादियों द्वारा रचे गए घातक षड्यंत्र में पुलिस बल पर अचानक हमला हुआ था. पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़ी पर माओवादियों ने वसूले गए लेवी के पैसों से भरा बक्सा छिपा रखा है. एसडीपीओ विनय भारती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने लोहे का बक्सा खोला तो उसमें विस्फोट हो गया. इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी.

इस हमले में एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जेडी अमर सहित एक दर्जन पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. आज उनकी शहादत को याद करते हुए चतरा ने एक बार फिर अपने वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके बलिदान को नमन किया.

इनपुट: धर्मेन्द्र पाठक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
लोहरदगा में भीषण सड़क हादसा, दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन की मौत, दो घायल
bihar chunav 2025
NDA में सीट शेयरिंग पर ठनी, जीतन राम मांझी नाराज तो लोजपा ने आज बुलाई आपात बैठक
Jharkhand news
चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि
bihar chunav 2025
3 'डिप्टी CM', महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए तेजस्वी का फॉर्मूला! नहीं बनी बात
Prashant Kishor
PK आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, जानें किसे-किसे मिल सकती है टिकट?
Bihar Crime News
रिविलगंज में 20 रुपया नही देने पर हत्या करने वाला आरोपी राजन नट गिरफ्तार
bihar jehanabad news
Jehanabad News: प्रेम-प्रसंग के बदले में 5 साल के मासूम की गला रेतकर हत्या
Jyoti Singh
पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का गंभीर आरोप, कहा- जबरन गर्भपात की दवाई खिलाई
Bihar politics
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और RJD को झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा
Shivdeep Lande
बिहार के 'सिंघम' शिवदीप लांडे की अब राजनीति में एंट्री, दो सीटों से लड़ेंगे चुनाव