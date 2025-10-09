चतरा में शहीद एसडीपीओ विनय भारती और जांबाज जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, डीसी और एसपी ने किया नमन

Jharkhand News: चतरा के वीर शहीदों की याद में आज पूरे जिले में भावनात्मक माहौल रहा. 2005 में दिरीदाग पहाड़ी पर माओवादी नक्सलियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जेडी अमर और अन्य जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि दी गई. श्रद्धांजलि समारोह शहर के कॉलेज रोड स्थित शहीद विनय भारती पार्क में आयोजित किया गया, जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में आम लोग भी उपस्थित हुए.

मौके पर उपायुक्त कृतिश्री और पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनके अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया. अधिकारियों ने कहा कि शहीदों की यह गाथा हमेशा हमें कर्तव्य, साहस और देशप्रेम की प्रेरणा देती रहेगी.

ये भी पढ़ें: भागलपुर विश्वविद्यालय में ABVP और RJD के बीच मारपीट, 4 गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

बताते चलें कि 8 अक्टूबर 2005 को चतरा के दिरीदाग पहाड़ी पर माओवादियों द्वारा रचे गए घातक षड्यंत्र में पुलिस बल पर अचानक हमला हुआ था. पुलिस को सूचना मिली थी कि पहाड़ी पर माओवादियों ने वसूले गए लेवी के पैसों से भरा बक्सा छिपा रखा है. एसडीपीओ विनय भारती अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जब उन्होंने लोहे का बक्सा खोला तो उसमें विस्फोट हो गया. इसी दौरान घात लगाए माओवादियों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी.

इस हमले में एसडीपीओ विनय भारती, सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट जेडी अमर सहित एक दर्जन पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. आज उनकी शहादत को याद करते हुए चतरा ने एक बार फिर अपने वीर सपूतों को श्रद्धासुमन अर्पित किया और उनके बलिदान को नमन किया.

इनपुट: धर्मेन्द्र पाठक

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!