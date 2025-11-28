Advertisement
पति को ठिकाने लगाने के लिए पत्नी ने किया अपहरण, प्रेमी के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश

Chatra Crime News: चतरा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति का अपहरण करवा लिया. वहीं, आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. प्रेमी अरविंद फरार चल रहा है. पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति को उसके प्रेमी ने मार दिया है.

Nov 28, 2025

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का करवाया अपहरण (lexica)
Chatra News: झारखंड के चतरा में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का अपहरण कर लिया. घटना हंटरगंज थाना क्षेत्र के आसनाडाहा गांव में घटी है. इस मामले में अपहृत संजू भारती के भाई संजय भारती ने हंटरगंज थाना पुलिस को आवेदन देकर अपने ही भाई की पत्नी रीता देवी को षड्यंत्रकारी बताया है. 

संजय भारती ने बताया कि उसके भाई की पत्नी रीता भारती का अवैध संबंध बोड़ा मोड़ गांव निवासी अरविंद भारती से है. उसने बताया कि रीता अपने प्रेमी अरविंद के साथ मिलकर प्यार में बाधा बन रहे संजू को रास्ते से हटाने के लिए ऐसा ऐसा किया. 

इधर संजू की तलाश को लेकर डॉग स्कॉड की टीम लगाया गया है और छापेमारी जारी है. बावजूद युवक का सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस ने पत्नी को अपहरण की धारा में जेल भेज दिया है. परिजन लगातार हत्या का आरोप लगा रहे हैं. साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने अभी तक हत्या की धारा नहीं लगाई है. हंटरगंज थाना पुलिस ने बताया कि जांच में अगर हत्या की पुष्टि हुई तो धारा बढ़ाई जाएगी.

क्या है पूरा मामला
चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के आसनाडाहा गांव निवासी 30  वर्षीय संजू भारती बैंक ऑफ इंडिया की डुमरी शाखा से पैसा निकालने को लेकर घर से निकला था. मगर, वह वापस घर नहीं लौटे. जब संजय ने भाई के अपहरण और हत्या की आशंका व्यक्त करते हुवे थाना में प्रार्थमिकी दर्ज कराया तो पुलिस ने अपहृत युवक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपने पति को उसके प्रेमी ने मारकर फेंक दिया, ऐसा बयान पुलिस के समक्ष दिया. पत्नी रीता के बयान के आधार पर रीता को जेल भेजते हुए अपहृत संजू की तलाश खोजी कुता के माध्यम से की जा रही है. 

हंटरगंज थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक संजू का पता नहीं चला है. हत्या के साक्ष्य नहीं मिले हैं. फिलहाल, आरोपी अरविंद भारती फरार है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है.

रिपोर्ट: धर्मेंद्र पाठक

