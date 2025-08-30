Chatra News: झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल

Chatra News: झारखंड चतरा जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है. जोरी थाना क्षेत्र के मास्टर मोहल्ला में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने 50 वर्षीय महिला पनवा देवी की जान ले ली. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आखिर बिना डिग्री वाले ऐसे डॉक्टर धड़ल्ले से कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. मृतका पनवा देवी, जो कि जोरी के दास टोला की निवासी थीं, अपने इलाज के लिए एक झोलाछाप डॉक्टर गुलाम सर्वर के पास गई थीं. यह डॉक्टर किसी क्लिनिक में नहीं, बल्कि अपने ही घर में मरीजों का इलाज करता था.

मृतका के भतीजे हरि दास ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा दी गई एक सुई के सिर्फ पांच मिनट बाद ही उनकी चाची की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है और इलाके के लोग गुस्से में हैं. घटना की सूचना मिलते ही वशिष्ठ नगर जोरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी डॉक्टर गुलाम सर्वर फरार हो गया. पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है. थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है.

उन्होंने कहा कि आवेदन मिलते ही जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना दर्शाती है कि चतरा में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल किस तरह से लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण ऐसे लोग बेखौफ होकर अपनी दुकानें चला रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सभी गैर-पंजीकृत क्लीनिकों पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाएं न हों.

इनपुट- धर्मेन्द्र पाठक

