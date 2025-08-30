Chatra News: झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902635
Zee Bihar JharkhandJH chatra

Chatra News: झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, प्रशासन पर उठे सवाल

Chatra News: झारखंड के चतरा जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 50 वर्षीय महिला की सुई लगने के बाद मौत हो गई. आरोपी डॉक्टर फरार है. यह घटना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और फर्जी डॉक्टरों की बढ़ती संख्या पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:23 PM IST

Trending Photos

झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत
झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत

Chatra News: झारखंड चतरा जिले में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है. जोरी थाना क्षेत्र के मास्टर मोहल्ला में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने 50 वर्षीय महिला पनवा देवी की जान ले ली. इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ढिलाई पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. आखिर बिना डिग्री वाले ऐसे डॉक्टर धड़ल्ले से कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं. मृतका पनवा देवी, जो कि जोरी के दास टोला की निवासी थीं, अपने इलाज के लिए एक झोलाछाप डॉक्टर गुलाम सर्वर के पास गई थीं. यह डॉक्टर किसी क्लिनिक में नहीं, बल्कि अपने ही घर में मरीजों का इलाज करता था.

यह भी पढ़ें: Chatra News: चतरा में डेंगू का कहर! एक मासूम ने तोड़ा दम, दूसरी वेंटिलेटर पर

मृतका के भतीजे हरि दास ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर द्वारा दी गई एक सुई के सिर्फ पांच मिनट बाद ही उनकी चाची की मौत हो गई. इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है और इलाके के लोग गुस्से में हैं. घटना की सूचना मिलते ही वशिष्ठ नगर जोरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी डॉक्टर गुलाम सर्वर फरार हो गया. पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है. थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि आवेदन मिलते ही जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह घटना दर्शाती है कि चतरा में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल किस तरह से लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण ऐसे लोग बेखौफ होकर अपनी दुकानें चला रहे हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और सभी गैर-पंजीकृत क्लीनिकों पर तुरंत रोक लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की जानलेवा घटनाएं न हों.

इनपुट- धर्मेन्द्र पाठक

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी । झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Chatra NewsJharkhand news

Trending news

Pawan Singh
पवन सिंह पर लगे गंभीर आरोप, अंजलि राघव ने तोड़ी चुप्पी
KC Tayagi
पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शर्मनाक : केसी त्यागी
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा छपरा पहुंची, बैंड-बाजे के साथ हुआ स्वागत
bihar chunav 2025
चौथी बार खिलेगा कमल या लालटेन दिखाकर मतदाता रोक देंगे भाजपा का विजयी रथ
Voter Rights Yatra
'हमने अवध में हराया, आप मगध में हराइए', बिहारियों से अखिलेश यादव की बड़ी अपील
Rohini Acharya
'अभी शादी हुई नहीं सुहागरात की चिंता क्यों?' रोहिणी का विवादित बयान
Bihar News
मौन BJP, गरम बिहार! क्या है इस चुप्पी के पीछे की रणनीति? जिससे हो रही सियासत धुआंधार
rahul gandhi voter adhikar yatra
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव संग कदमताल करने बिहार पहुंचे अखिलेश यादव
Bhojpuri news
32 साल की हुईं अक्षरा सिंह, कभी पवन सिंह से था प्यार, अब आरपार की है लड़ाई!
Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल
;