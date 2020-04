53 वर्ष की उम्र में इरफान खान का निधन, CM हेमंत सोरेन ने जताया शोक

रांची: बालीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान (Irrfan Khan) का 53 वर्ष में निधन हो गया. इरफान मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल (Kokilaben Hospital) में भर्ती थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिग्गज अभिनेता की हालत काफी गंभीर थी. जानकारी के अनुसार, वह पेट की समस्या से जूझ रहे थे.

वहीं, इरफान के निधन की खबर सुनते ही, उनके फैंस में शोक की लहर दौड़ गई. इधर, दिग्गज अभिनेता के निधन की खबर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने भी शोक जताया. सीएम हेमंत ने ट्वीट कर लिखा, 'इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर बिल्कुल हैरान और दुखी हूं. हमारे समय के एक असाधारण अभिनेता, उन्हें उनके सार्थक और प्रभावशाली काम के लिए याद किया जाएगा. हमारी प्रार्थनाएं उनके परिवार और प्रियजनों के साथ हैं.'

Absolutely shocked and sad to hear about the demise of #IrrfanKhan . An exceptional actor of our times, he will be remembered for his meaningful & impactful work. Our prayers are with his family and loved ones.

बता दें कि, दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था. इसके इलाज के लिए इरफान विदेश गए थे और इलाज कराकर वह वापस भारत ठीक होकर आ गए थे. इरफान खान आखिरी बार फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' में काम किया था. हालांकि, उन्होंने स्वास्थ्य की वजह से फिल्म के प्रमोशन में भाग नहीं लिया था.

गौरतलब है कि, इरफान के निधन पर डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट कर लिखा, 'मेरे प्रिय मित्र इरफान. आप लड़े और लड़े और लड़े. मुझे आप पर हमेशा गर्व रहेगा. हम फिर से मिलेंगे. सुतापा और बाबिल के प्रति संवेदना. आपने भी लड़ाई लड़ी, सुतापा आपने इस लड़ाई में हर संभव मदद की. शांति और ओम शांति. आपको सैल्यूट इरफान खान.'

My dear friend Irfaan. You fought and fought and fought. I will always be proud of you.. we shall meet again.. condolences to Sutapa and Babil.. you too fought, Sutapa you gave everything possible in this fight. Peace and Om shanti. Irfaan Khan salute.

— Shoojit Sircar (@ShoojitSircar) April 29, 2020