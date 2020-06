झारखंड: सुशांत सिंह के निधन पर CM हेमंत ने जताया दुख, कहा-2020 एक कठिन वर्ष.

रांची: बॉलीवुड का एक और दिग्गज कलाकार हमारे बीच नहीं रहा है. अपने बेहतरीन अदाकारी से लोगों के दिलों में बहुत कम समय में जगह बनाने वाले बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (34 साल) ने रविवार को बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

सुशांत के निधन के बाद बॉलीवुड समेत उनके चाहने वाले मायूस हैं. इस बीच, शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है. इसी क्रम में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट करके दुख जताया है. सीएम ने ट्वीट कर लिखा, ' सुशांत सिंह राजपूत के असामयिक निधन के बारे में सुनकर एकदम चौंक गया.

Absolutely shocked to hear about the untimely demise of #SushantSinghRajput . May the departed soul rest in peace and God give strength to family members to bear this loss. 2020 has been a tough & terrible year and let's all pledge to support each other as much as possible.

— Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) June 14, 2020