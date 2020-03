झारखंड: लॉकडाउन में CM सोरेन ने संभाला मोर्चा, ट्विटर के जरिए भुक्तभोगियों की करा रहे मदद

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने लॉकडाउन के दौरान पूरी व्यवस्था पर अपनी नजर रखी हुई है. वह ट्विटर के जरिए ही अधिकारियों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं जैसा कि सरकार बनने के बाद उनकी नई यूएसपी बन गई है. सीएम सोरेन ने पलामू उपायुक्त को लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि ऐसी स्थिति दोबारा ना हो. इसका पूरा ध्यान रखें.

मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि पलामू स्थित हैदरनगर बाजार में लॉकडाउन में सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं हो रहा है. बाजार में मेला जैसा माहौल बना दिया जा रहा है. इसके बाद संक्रमण फैलने की संभावित आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उपरोक्त आदेश दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से बाहर रह रहे झारखण्ड के सभी भाई-बहन याद रखें. आपदा की घड़ी में आप अकेले नहीं हैं. पूरी राज्य सरकार आपके साथ है. देशव्यापी लॉकडाउन के कारण आप सभी को झारखण्ड वापस लाना सम्भव नहीं है, पर मदद आप तक जरूर पहुंचेगी.

उन्होंने कहा कि पुनः करबद्ध प्रार्थना है. जहां हैं, वहीं रहें. यही इस महामारी से बचने का सबसे कारगार और सुरक्षित उपाय है. मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के सम्पर्क में हूं, ताकि आप तक मदद और जरूरी सुविधाएं जल्द से जल्द पहुंचे. जितना आप घर पर रहेंगे उतना ही आप और आपके अपने सुरक्षित रहेंगे.

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बोकारो उपायुक्त को डिप्रेशन के एक मरीज को जल्द जरूरी दवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. बताया गया कि मरीज को दवा नहीं मिल पा रही थी.

मुख्यमंत्री को डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति के भाई ने जानकारी दी कि उनका भाई डिप्रेशन का मरीज है और उसकी दवा रांची के कांके स्थित मेडिकल दुकान में ही मिलेगी. बोकारो में दवा मिल पाना असम्भव है. लॉकडाउन में रांची जाना मुश्किल है और दवा लेना आवश्यक है. कृपया सहायता करें.

मुख्यमंत्री ने धनबाद उपायु्क्त को वहां की एक कंपनी में कार्यरत पंजाबी भाइयों तक जरूरी मदद पहुंचाते हुए सूचित करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि जिस कंपनी में ये कार्यरत थे, वहां इनकी कोई आर्थिक क्षति ना हो, इन्हें इनका पूरा हक मिले. मुख्यमंत्री को वीडियो साझा कर जानकारी दी गई कि जिस कंपनी में वे कार्य करते हैं, वहां उन्हें खाना नहीं मिल रहा है और देशव्यापी लॉकडाउन की वजह से उनका जीना दुस्वार हो गया है.

राज्य के छात्रों को मदद पहुंचाने की शुरू हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर में फंसे छात्रों को आवश्यक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों एवं वेल्लोर में ईलाज कराने आये लोगों के भोजन और रहने की व्यवस्था करने का निर्देश दे दिया गया है. सोरेन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को इस मदद हेतु आभार व्यक्त किया है.

.@CMOTamilNadu ji, many people from Jharkhand had gone to CMC Vellore for health treatment. Due to lockdown, they are stuck in vellore and have little means to support themselves.

May I request you to please help them? Any assistance in this regard would be very helpful. https://t.co/hRP9He0f6O

— Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) March 29, 2020