VIDEO: पानी में डूबा है पटना, सवाल पर तमतमाए CM नीतीश; कहा- 'आप लोगों के पास कोई काम नहीं'

पटना (Patna): बिहार की राजधानी पटना (Patna) का लगभग 80 फीसदी हिस्सा पिछले 5 दिनों से डूबा हुआ है, लेकिन जब मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) से पत्रकारों ने इसपर सवाल पूछा तो वे तमतमा गए. सवालों का जवाब देने के बजाय सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पत्रकारों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या आप लोगों को केवल पटना (Patna) में ही पानी दिख रहा है. सीएम नीतीश ने कहा, 'मैं पूछता हूं कि भारत में अलग-अलग जगहों सहित पूरी दुनिया में पानी भरा है, लेकिन पटना (Patna) के कुछ मुहल्लों में पानी क्या भर गया आप लोग इसको बड़ी समस्या बताने में जुटे हैं. अमेरिका में क्या हो रहा है?'

इससे पहले सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है. हेलीकॉप्टर सहित अन्य साधनों से लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है. पंपिंग सेट की मदद से शहर का पानी निकाला जा रहा है.

#WATCH Bihar Chief Minister Nitish Kumar after visiting flood-affected areas in Patna: I am asking in how many parts of the country & across the world, there have been floods? Is water in some parts of Patna the only problem we have? What happened in America? #BiharFloods pic.twitter.com/9XfNcuZr0H

— ANI (@ANI) October 1, 2019