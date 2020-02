बिहार के CM नीतीश का बड़ा बयान- NRC नहीं करेंगे लागू, 2010 के नियम पर ही हो NPR

पटना: सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार के दरभंगा में एक कार्यक्रम के संबोधन में एनआरसी और एनपीआर पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हम बिहार में एनआरसी लागू नहीं करेंगे.

साथ ही एनपीआर पर भी नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर उसी तरह से होना जैसा 2010 में किया गया था. नीतीश कुमार ने दरभंगा के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में ये बातें कही हैं.

सीएम नीतीश कुमार पहले भी ये कई बार बोल चुके हैं कि बिहार में एनआरसी की जरूरत नहीं है और बिहार में एनआरसी नहीं लागू किया जाएगा. लेकिन एनपीआर पर नीतीश कुमार ने पहली बार इस तरह से बयान दिया है जो बीजेपी के बयान से अलग है.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar in Darbhanga: National Register of Citizens (NRC) will not be implemented here and National Population Register (NPR) should be done on the same basis as was done in 2010, not any other way. pic.twitter.com/lJ8x4aTMlF

