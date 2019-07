विधानसभा में चमकी बुखार को लेकर नीतीश कुमार ने कहा- नहीं पता चल सका है बीमारी का कारण

पटनाः बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जून से शुरू हो गया था. वहीं, सोमवार को सत्र के दूसरे दिन जमकर हंगामा हुआ. चमकी बुखार से सूबे में बच्चों की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है. विपक्ष लगातार हंगामा होता रहा है. वहीं, सीएम नीतीश कुमार ने चमकी बुखार को लेकर विधानसभा में कहा कि यह पिछले कई सालों में कमी आई थी लेकिन इस बार बढ़ गई. साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी का मुख्य कारण पता नहीं चल पाया है.

सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि एईएस के गंभीर बीमारी है, इसे लेकर विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें भी की गई. लेकिन इस बीमारी को लेकर मुख्य कारण नहीं पता चल सका है. विशेषज्ञों की अलग-अलग राय है. वहीं, अमेरिका के रिपोर्ट में भी साफ नहीं हो पाया है कि यह किस कारण फैलता है.

Bihar CM Nitish Kumar at Bihar Assembly on #MuzaffarpurChildrenDeath: I held a meeting at AIIMS Patna in 2015 and various experts had different views as to what is the reason of it. A report was even sent to the US to get expert opinion on it and all had different views. pic.twitter.com/p2HLF6IA60

