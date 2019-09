कांग्रेस ने किया सुशील मोदी के ट्वीट पर पलटवार, कहा- 'स्पष्टीकरण देने का मतलब कुछ हुआ है'

पटना: बिहार में जारी सियासी बवंडर पर उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी (Sushil Kumar Modi) ने तत्काल विराम लगा दिया है. उन्होंने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ही बिहार में जारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कप्तान हैं और आगे भी रहेंगे.

आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) एमएलसी और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने नीतीश कुमार को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम पद छोड़ने की नसीहत दी थी.

वहीं, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने बयान दिया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौकब कादरी ने कहा है कि राजनीति में स्पष्टीकरण देने का मामला आता है तो समझिए कि कुछ हुआ है. आग जहां होता धुआं वहीं उठता है.

कौकब कादरी ने कहा कि एक बार शीश में दरार पड़ता है तो रिपेयर नहीं हो पाता है. सीपी ठाकुर का बयान यूं ही नहीं है. बीजेपी के कई नेताओं ने भी बयान दिया है. जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन लंबा नहीं चलने वाला है.

साथ ही कौकब कादरी ने कहा है कि उपचुनाव में शुरू हुआ गठबंधन विधानसभा चुनाव आते-आते खत्म हो जाएगा. उन्होंने कहा कि जल्द ही यह गठबंधन टूटने वाला है. आपको बता दें कि सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था, 'नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के कप्तान हैं. वह 2020 के विधानसभा चुनाव में भी कप्तान बने रहेंगे. जब कप्तान लगातार चौका और छक्का लगा रहा हो और विरोधियों को पारी से हरा रहा हो तो बदलाव का सवाल ही नहीं होता है.'

@NitishKumar is the Captain of NDA in Bihar & will remain its Captain in next assembly elections in 2020 also.When Captain is hitting 4 & 6 & defeating rivals by inning where is the Q of any change.

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) September 11, 2019