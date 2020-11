कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन, PM मोदी-सोनिया गांधी ने जताया दुख

पटना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अहमद पटेल का बुधवार तड़के 3.30 बजे गुरुग्राम के अस्पताल में निधन हो गया. वह 71 साल के थे और एक महीने पहले कोविड-19 (COVID-19) से संक्रमित हुए थे. अहमद पटेल के निधन की खबर उनके बेटे फैसल पटेल ने ट्वीट कर दी.

फैसल पटेल ने ट्वीट कर कहा, 'गहरे दुख के साथ मैं अपने पिता के असामयिक निधन की घोषणा कर रहा हूं. उनका निधन 25 नंवबप को तड़के 3.30 बजे हुआ.' वहीं, अहमद पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा सहित तमाम दिग्गजों ने शोक जताया.

पीएम मोदी ने लिखा, ' अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की. अपने तेज दिमाग के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने में उनकी भूमिका हमेशा याद की जाएगी. फैसल से बात की और संवेदना व्यक्त की. अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले.'

Saddened by the demise of Ahmed Patel Ji. He spent years in public life, serving society. Known for his sharp mind, his role in strengthening the Congress Party would always be remembered. Spoke to his son Faisal and expressed condolences. May Ahmed Bhai’s soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2020

कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा, 'अहमद पटेल के रूप में मैंने एक सहयोगी को खो दिया है, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित था. मैं एक अपरिवर्तनीय कामरेड, एक वफादार सहयोगी और एक दोस्त खो चुकी हूं. उनके शोक संतप्त परिवार के लिए गहराई से दुख महसूस कर रही हूं, जिन्हें मैं अपनी सहानुभूति और समर्थन की सच्ची भावना प्रदान करती हूं.'

In Shri Ahmed Patel, I've lost a colleague, whose entire life was dedicated to Congress. I've lost an irreplaceable comrade, a faithful colleague & a friend. Feel deeply for his bereaved family to whom I offer my sincere feelings of empathy & support: Sonia Gandhi, Congress pic.twitter.com/ygiXEN9JH4 — ANI (@ANI) November 25, 2020

बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने लिखा,'दिग्गज कांग्रेसी नेता अहमद पटेल जी के निधन के बारे में सुनकर गहरी पीड़ा हुई. मैं दुःख की इस घड़ी में परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों के लिए शक्ति की प्रार्थना करता हूं. ओम शांति.'

Deeply anguished to hear about the demise of veteran Congress leader Shri Ahmed Patel Ji. I pray for strength to the family members and his supporters at this hour of grief. Om Shanti — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 25, 2020

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिखा, 'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सांसद अहमद पटेल जी के आज सुबह निधन की खबर से मन दुःखी है. मैं ईश्वर से उनके परिवार व मित्रों को यह दुःख सहन करने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं.'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा सांसद श्री अहमद पटेल जी के आज सुबह निधन की खबर से मन दुःखी है। मैं ईश्वर से उनके परिवार व मित्रों को यह दुःख सहन करने की शक्ति एवं दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। — Hemant Soren (घर में रहें - सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) November 25, 2020

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है. शोक संदेश में अहमद पटेल को बड़ा राजनीतिज्ञ और समाजसेवी बताया है. गुजरात के साथ देश की राजनीति में अहमद पटेल का अहम योगदान. नीतीश कुमार ने कहा, 'अहमद पटेल के निधन ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र को अपूर्णीय क्षति हुई. ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की क्षमता दें.'

बता दें कि एक महीने पहले कोविड -19 का परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद से वे गुरुग्राम स्थित एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे. डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही थी.