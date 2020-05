बिहार में मिले 6 और कोरोना पॉजिटिव, कुल संक्रमितों की संख्या पहुंची 556

पटना: बिहार में कोरोना वायरस (Coronavirus) अपने पांव लगातार पसारता जा रहा है. बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि, शुक्रवार को 6 और कोरोना संक्रमित की पृष्टि हुई है. इसके बाद, बिहार में कुल कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों की संख्या 556 हो गई है. ये सभी 6 मरीजों की पहचान समस्तीपुर में हुई है.

#BiharFightsCorona 1st update of the day.6 more covid-19 +ve cases in bihar taking the total to 556.details are as below.we are ascertaining their further infection trail.all had come from outside the state and are in quarantine from arrival. pic.twitter.com/4yTWNrJIEJ

— sanjay kumar (@sanjayjavin) May 8, 2020