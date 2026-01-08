33 साल के भाई की 16 साल की बहन पर नीयत हुई खराब! शादी का दबाव बनाया तो अंजलि ने चुना मौत का रास्ता

Darbhanga Crime News: खबर दरभंगा से हैं, जहां एक 10वीं कक्षा की छात्रा ने शादी के दबाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
Trending Photos
Darbhanga Crime News: दरभंगा जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के हरचंदा गांव में मानसिक उत्पीड़न से आहत 10वीं कक्षा की एक छात्रा ने बुधवार (7 जनवरी) को आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया. छात्रा की मौत से गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
मृतका की पहचान फूदन साह की 16 साल की बेटी अंजलि कुमारी के रूप में की गई है. परिजनों का आरोप है कि गांव का ही एक युवक लंबे समय से उनकी बेटी को शादी के लिए दबाव बना रहा था और लगातार फोन कर परेशान करता था. इस संबंध में अंजली ने पहले भी थाने में आवेदन दिया था.
गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या
मृतका के पिता फूदन साह ने बताया कि वे रोज की तरह बुधवार (7 जनवरी) सुबह करीब छह बजे सब्जी बेचने घर से निकल गए थे. इसी दौरान आरोपित युवक अपने कुछ परिजनों के साथ उनके घर पहुंचा और हंगामा करने लगा. कथित पंचायत और दबाव से आहत होकर उनकी बेटी ने घर में ही गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. उन्होंने बताया कि अंजली पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी थी और 10वीं कक्षा की छात्रा थी.
पिता के अनुसार आरोपित युवक रिश्ते में अंजली का भाई लगता था, बावजूद इसके वह एक तरफा प्रेम में उसे साथ भागने का दबाव बनाता था. युवक की उम्र करीब 33 वर्ष बताई जा रही है. परिजनों का कहना है कि लगातार मानसिक प्रताड़ना के कारण अंजली टूट चुकी थी.
आवेदन मिलने पर होगी गंभीरता से जांच
घटना को लेकर बिशनपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिसके कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है. उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रेम-प्रसंग या छेड़छाड़ से जुड़ा कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है, लेकिन आवेदन मिलने पर सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: मुकेश कुमार
यह भी पढ़ें: बेतिया में पुलिस ने चिता से निकाला 90% जला हुआ शव, श्मशान छोड़कर भागे ससुराल वाले