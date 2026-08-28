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दरभंगा में हंगामा शांत कराने पहुंची 112 की पुलिस टीम पर हमला, SI समेत 4 जवान जख्मी

Darbhanga News: दरभंगा में शराब के नशे में हो रहे हंगामा को रोकने पहुंची डायल-112 टीम पर हमला होने की घटना सामने आई है. यहां पर नशेड़ियों ने पुलिसकर्मियों को पीटा. इस हमले में SI समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 03:12 PM IST
दरभंगा में हंगामा शांत कराने पहुंची 112 की पुलिस टीम पर हमला, SI समेत 4 जवान जख्मी
Image Credit: दरभंगा में डायल-112 की टीम पर शराब के नशे में हमला (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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