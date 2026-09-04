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पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

Patna Crime News: पटना में एक रेप की वारदात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, यहां पर 14 साल की बच्ची के साथ एक होटल में आरोपी ने रेप की घटना को अंजाम दिया. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 04, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:38 PM IST
पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज
Image Credit: पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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