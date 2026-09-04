पटना जंक्शन के पास होटल में 14 साल की बच्ची से रेप, आरोपी पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

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बिहार की राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में पटना जंक्शन के पास एक होटल में 14 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. बच्ची ने 5 सितंबर, 2026 दिन शुक्रवार को परिजनों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
बच्ची की कुछ समय पहले एक लड़के से हुई थी पहचान
पुलिस के अनुसार, बच्ची की कुछ समय पहले एक लड़के से पहचान हुई थी. दोनों के बीच बातचीत होने लगी और नजदीकियां बढ़ गईं. बच्ची ने पुलिस को बताया कि लड़के ने उससे शादी करने का भरोसा दिया था. इसी दौरान वह लड़का उससे मिलने पटना आया.
होटल में आरोपी ने लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए
पीड़ित बच्ची के मुताबिक, वह भी उससे मिलने पटना सिटी से पहले दानापुर गई थी. वहां होटल नहीं मिलने के बाद दोनों पटना जंक्शन के पास एक होटल पहुंचे. आरोप है कि लड़के ने कमरा लिया और 31 तारीख की रात दोनों वहां रुके. बच्ची ने आरोप लगाया कि इसी दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए.
पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी
घर लौटने पर परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद बच्ची ने घटना की जानकारी दी. पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया है. कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही है. होटल के कमरे की जांच के साथ कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस आरोपी की तलाश और मामले की जांच में जुटी है.
बक्सर में छात्रा से रेप केस में आरोपी गिरफ्तार
बता दें कि बक्सर के डुमरांव स्थित नथुनी अहीर डेरा मध्य विद्यालय में छात्राओं के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मुख्य आरोपी शिक्षक अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को ब्रह्मपुर बाजार स्थित नंदिनी मॉल के पास से धर दबोचा. आरोपी अरविंद कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले से जुड़े दूसरे आरोपी शिक्षक वीरेंद्र प्रसाद की तलाश भी तेज कर दी है.
रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा