/छात्रा की मौत से मचा बवाल, शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, स्कूल में हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में

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गया जिले के बेलागंज में 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिजनों ने विद्यालय के एक शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना और शादी का झांसा देकर परेशान करने का आरोप लगाया है. घटना के विरोध में शुक्रवार को स्कूल में छात्रों और ग्रामीणों ने हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस आरोपी शिक्षक को विद्यालय से थाना ले गई. वहीं, भाकपा माले और आइसा की जांच टीम ने पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली.
भाकपा माले की राज्य कमेटी सदस्य तारिक अनवर, बेलागंज प्रखंड सचिव सूर्यविलास पासवान और आइसा नेता मोहम्मद शेरजहां ने उज्जे गांव पहुंचकर मृतक छात्रा के परिजनों से मुलाकात की. परिजनों का आरोप है कि उनकी 17 वर्षीय बेटी अर्चना कुमारी, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय कौवाडोल, समसपुर में 11वीं की छात्रा थी, उसको विद्यालय के शिक्षक अभिषेक कुमार पिछले करीब छह महीने से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे. उनका यह भी आरोप है कि शिक्षक ने शादी का झांसा देकर छात्रा को परेशान किया.
परिजनों का कहना है कि 9 अगस्त की रात छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे बेलागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और वहां से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जहर खाने से मौत होने की बात कही. परिजनों का आरोप है कि पोस्टमॉर्टम नहीं कराया गया, जिसके कारण कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं.
परिवार के मुताबिक, आत्महत्या वाले दिन रात 10 बजकर 11 मिनट पर छात्रा की आरोपी शिक्षक से फोन पर बातचीत हुई थी. इसी आधार पर परिजन शिक्षक की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. परिजनों ने बताया कि 18 अगस्त को बेलागंज थाना में शिक्षक के खिलाफ लिखित शिकायत दी गई थी. उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद लंबे समय तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस बीच आरोपी पक्ष की ओर से धमकी मिलने का भी आरोप लगाया गया है. शुक्रवार को जब कार्रवाई नहीं होने से नाराज छात्र और ग्रामीण विद्यालय पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. इसके बाद बेलागंज पुलिस आरोपी शिक्षक को विद्यालय से थाना लेकर गई.
भाकपा माले और आइसा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई. उनका कहना है कि अगर समय पर पोस्टमॉर्टम और निष्पक्ष जांच होती, तो कई तथ्य पहले ही सामने आ सकते थे. नेताओं ने गया के डीएम और एसएसपी से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी पर सख्त कार्रवाई करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाने की मांग की है. छात्रा की मौत और कथित प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में छात्र संगठन आइसा, इंकलाबी नौजवान सभा और ऐपवा ने बेलागंज में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
वहीं, इस संबंध में जब बेलागंज थानाध्यक्ष को फोन किया और पूरे मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया, तो उन्होंने फोन पर कहा कि इस मामले में बाद में बात कीजिएगा, क्योंकि अभी हम बहुत व्यस्त है और फोन को काट दिया.
रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार