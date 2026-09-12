Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /छात्रा की मौत से मचा बवाल, शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, स्कूल में हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में

छात्रा की मौत से मचा बवाल, शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, स्कूल में हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में

बेलागंज में 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या पर बवाल मच गया. परिजनों ने शिक्षक की प्रताड़ना से छात्रा की मौत होने का आरोप लगाया है. वहीं, आरोपी शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:07 PM IST
छात्रा की मौत से मचा बवाल, शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, स्कूल में हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में
Image Credit: बेलागंज में 17 वर्षीय छात्रा की आत्महत्या पर बवाल (Photo- वीडियो ग्रैब)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोज के पत्तल पर बनाई पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर, मधुरेंद्र का खास तोहफा
2
3
4
5