/छात्रा की मौत से मचा बवाल, शिक्षक पर प्रताड़ना का आरोप, स्कूल में हंगामा, पुलिस ने लिया हिरासत में

भाकपा माले और आइसा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई. उनका कहना है कि अगर समय पर पोस्टमॉर्टम और निष्पक्ष जांच होती, तो कई तथ्य पहले ही सामने आ सकते थे. नेताओं ने गया के डीएम और एसएसपी से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी पर सख्त कार्रवाई करने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कदम उठाने की मांग की है. छात्रा की मौत और कथित प्रशासनिक लापरवाही के विरोध में छात्र संगठन आइसा, इंकलाबी नौजवान सभा और ऐपवा ने बेलागंज में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.