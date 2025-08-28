Gaya News: नक्सलियों ने छुपाकर रखे थे एके-47 के 175 जिंदा कारतूस, पुलिस और STF ने किया बरामद

Gaya News: बिहार के गया में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है. बताया जा रहा है कि वहां नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे गए एके-47 के 175 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं.
Trending Photos
Gaya News: बिहार की गया पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस और एसटीएफ ने नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखे एके-47 के 175 जिंदा कारतूस को बरामद किया है. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने प्रेसवार्ता कर इस जानकारी को साझा किया है. बिहार के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त सर्च अभियान में यह बड़ी सफलता मिली है. बताया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा जंगलों और पहाड़ों में छुपाकर रखें एके 47 के 175 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है.
यह भी पढ़ें: पटनाः 5वीं की छात्रा की मौत मामले में हंगामा, नाराज भीड़ ने पुलिसकर्मी का सिर फोड़ा
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि गया पुलिस को गुप्त सूचना मिली की जंगल और पहाड़ों में नक्सलियों के गतिविधियों को देखा गया है. इस सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया. उक्त टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में और एसटीएफ की टीम को शामिल किया गया और प्राप्त सूचना के सत्यापन के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया. सर्च अभियान के दौरान पाकरडीह ग्राम के लंगड़ाही जंगल मे सर्च अभियान चलाया गया, जहां सर्च अभियान के दौरान झाड़ियों एवं पत्थरों के नीचे नक्सलियों द्वारा छुपाकर रखा गया एके 47 के 175 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया.
वहीं इस संबंध में इमामगंज थाना में कांड संख्या 255/25 दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त अभियान से मिली इस सफलता से नक्सलियों के गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बेहतर करने में सहायक सिद्ध होगा.
इनपुट- जय प्रकाश कुमार
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!