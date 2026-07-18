/मिथिला रेंज में अटके पड़े हैं 1837 केस, इंज्यूरी रिपोर्ट न मिलने से नहीं हो पा रहा निष्पादन, डीआईजी ने की सख्ती

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मिथिला क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिलों में समय पर इंज्यूरी रिपोर्ट उपलब्ध न होने से 1837 आपराधिक केसों की जांच प्रभावित हो रही है. डॉक्टरों की उदासीनता के कारण पुलिस को जरूरी मेडिकल रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पा रही है, जिससे आरोप पत्र दाखिल करने से लेकर न्यायिक प्रक्रिया तक प्रभावित हो रही है. मिथिला रेंज के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर संबंधित अस्पतालों के डॉक्टरों से समन्वय स्थापित करने तथा लंबित इंज्यूरी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.
मिथिला रेंज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, मधुबनी जिले में 492 केस इंज्यूरी रिपोर्ट के अभाव में लंबित हैं. समस्तीपुर जिले में 483 केस लंबित हैं. दरभंगा जिले में सबसे अधिक 862 केस इंज्यूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में लंबित हैं.
डीआईजी ने कहा है कि इंज्यूरी रिपोर्ट समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण पुलिस अनुसंधान, आरोप पत्र समर्पण और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. ऐसे मामलों में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर लंबित रिपोर्टों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.
डीआईजी मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि उनके संज्ञान में यह मामला आया है कि डॉक्टरों की ओर से समय पर इंज्यूरी रिपोर्ट अनुसंधान पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में कांड लंबित हैं. जल्द समस्या के समाधान की बात कही.
उन्होंने बताया कि तीनों जिलों के डीएम और एसएसपी को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों से समन्वय स्थापित कर लंबित इंज्यूरी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराई जाए, ताकि सभी लंबित कांडों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बेहतर समन्वय से अनुसंधान में तेजी आएगी और न्यायिक प्रक्रिया भी समय पर पूरी हो सकेगी.