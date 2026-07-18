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मिथिला रेंज में अटके पड़े हैं 1837 केस, इंज्यूरी रिपोर्ट न मिलने से नहीं हो पा रहा निष्पादन, डीआईजी ने की सख्ती

जाहिर सी बात है कि पुलिस और डॉक्टरों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है और इंज्यूरी रिपोर्ट न मिलने से कई आपराधिक केस अटके पड़े हैं.

Written ByMukesh KumarEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 18, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 02:34 PM IST
मिथिला रेंज में अटके पड़े हैं 1837 केस, इंज्यूरी रिपोर्ट न मिलने से नहीं हो पा रहा निष्पादन, डीआईजी ने की सख्ती
Image Credit: डीआईजी मनोज कुमार तिवारी (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Mukesh Kumar

Mukesh Kumar

जहानाबाद में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत एक अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार हैं. उन्हें मीडिया जगत में 15 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई (सत्र 2002–2005) पूर्ण की है. पिछले 8 वर्षों से वे जी मीडिया से जुड़े हुए हैं और जहानाबाद जिले की छोटी-बड़ी घटनाओं, सकारात्मक खबरों, सामाजिक मुद्दों एवं महत्वपूर्ण विकास कार्यों का निरंतर, निष्पक्ष और तथ्यपरक कवरेज कर रहे हैं. जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग, जनहित से जुड़े विषयों को प्रमुखता देना और सटीक समाचार प्रस्तुति उनकी कार्यशैली की विशेषता है. वे क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और जिम्मेदार पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

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