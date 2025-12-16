Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो और ब्लैकमेलिंग...24 साल की लड़की ने लगाया युवक पर शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाने का आरोप

Patna Crime News: पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में एक लड़की ने एक युवक पर शादी का झूठा वादा करके शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने युवक की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 16, 2025, 01:59 PM IST

शादी का झांसा देकर शोषण, फर्जी पहचान और अश्लील वीडियो वायरल की धमकी
शादी का झांसा देकर शोषण, फर्जी पहचान और अश्लील वीडियो वायरल की धमकी

Patna/पटना: बिहार की राजधानी पटना से  एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पर एक 24 साल की लड़की ने एक युवक पर फर्जी पहचान के जरिए शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेलिंग और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़ित लड़की ने पटना के जक्कनपुर थाना में मामला दर्ज कराया है.

आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए
पीड़िता के अनुसार, साल 2025 के फरवरी महीने में उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया. कॉल करने वाले ने अपना नाम सोनू कुमार, मुजफ्फरपुर निवासी बताया. धीरे-धीरे बातचीत बढ़ी और आरोपी ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया.

आरोपी का असली नाम मोहम्मद रुस्तम है, जो पहले से शादीशुदा है
कुछ समय बाद जब पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा. इसी बीच पीड़िता को पता चला कि आरोपी का असली नाम मोहम्मद रुस्तम है, जो पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. आरोप है कि पहचान उजागर होने के बाद आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड भी भेजा.

आरोपी ने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दी
पीड़िता का आरोप है कि दूरी बनाने पर आरोपी ने इंस्टाग्राम पर उसकी फोटो स्टोरी में डालनी शुरू कर दी और वीडियो और न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा. ब्लैकमेल कर कई बार शारीरिक शोषण किया गया. मना करने पर आरोपी ने कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दी.

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की
इतना ही नहीं, आरोपी की ओर से पीड़िता पर कोलकाता चलने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था. पीड़िता के मुताबिक, 15 दिसंबर 2025 को आरोपी मीठापुर बस स्टैंड पहुंचकर जबरन उसे अपने साथ ले जाने का दबाव बनाने लगा. इसके बाद पीड़िता ने जक्कनपुर थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस मामले की जांच में जुट गई
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पीड़िता की तरफ से दिए गए स्क्रीनशॉट, वीडियो रिकॉर्डिंग और फर्जी दस्तावेजों की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

