मुजफ्फरपुर में SBI एटीएम से 25 लाख की चोरी, लग्जरी कार से आए थे चोर

Muzaffarpur SBI ATM Loot: मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में एसबीआई एटीएम से 25 लाख रुपये की चोरी हो गई. चार चोर लग्जरी कार से आए और गैस कटर से मशीन काटकर पैसे ले उड़े. पुलिस जांच कर रही है और सोनपुर की पुरानी चोरी से जोड़कर देख रही है. सीसीटीवी फुटेज से चोरों की पहचान की कोशिश हो रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 13, 2025, 06:40 PM IST

मुजफ्फरपुर में एसबीआई एटीएम पर लग्जरी कार से आए चोरों ने 25 लाख की चोरी की
मुजफ्फरपुर में एसबीआई एटीएम पर लग्जरी कार से आए चोरों ने 25 लाख की चोरी की

Muzaffarpur SBI ATM Theft: मुजफ्फरपुर शहर में एक बार फिर चोरों ने हद पार कर दी. देर रात सदर थाना इलाके के कच्ची पक्की चौक पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाया गया. चार अज्ञात चोर लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए और गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर अंदर रखे 25 लाख रुपये नकद चुरा ले गए. यह घटना रात के अंधेरे में हुई, जब आसपास के लोग सो रहे थे. चोरों ने बड़ी चालाकी से काम किया और बिना किसी को भनक लगे फरार हो गए. इस तरह की चोरी से इलाके के लोग डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि एटीएम पर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी लग रहे हैं. बैंक अधिकारियों को सुबह पता चला जब उन्होंने एटीएम खोला और कैश गायब पाया. स्थानीय लोगों ने बताया कि रात में कोई संदिग्ध गाड़ी देखी गई थी, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया. यह चोरी न सिर्फ बैंक के लिए नुकसान है, बल्कि आम लोगों के लिए भी यह घटना चिंताजनक बन गई है. पुलिस अब इस मामले को गंभीरता से ले रही है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं?

घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आ गई. सदर थाना की टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे. सिटी एसपी कोटा किरण कुमार खुद घटनास्थल पर गए और जांच की कमान संभाली. उन्होंने बताया कि चोरों ने गैस कटर से एटीएम को काटा और 25 लाख रुपये लेकर भाग गए. पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान हो सके. फॉरेंसिक टीम ने एटीएम के आसपास के निशान इकट्ठा किए, जैसे उंगलियों के निशान या कोई छोड़ा हुआ सामान. एसपी ने कहा कि जांच चल रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ा जाएगा. उन्होंने यह भी जिक्र किया कि इस चोरी का तरीका सोनपुर में हुई एक पुरानी चोरी से मिलता-जुलता है, इसलिए दोनों मामलों को जोड़कर देखा जा रहा है. पुलिस की टीम अब इलाके में गश्त बढ़ा रही है और संदिग्ध वाहनों पर नजर रख रही है. लेकिन स्थानीय लोग पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसी चोरियां हो चुकी हैं और अपराधी पकड़े नहीं गए. पुलिस का कहना है कि वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि शहर में सुरक्षा बनी रहे.

सदर थाना इलाके में यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई एटीएम से चोरी हो चुकी है, जो पुलिस की गश्त और निगरानी पर बड़े सवाल खड़े करती है. कच्ची पक्की चौक जैसे व्यस्त इलाके में भी चोर इतनी आसानी से काम कर जाते हैं, यह चिंता की बात है. लोग कहते हैं कि रात में पुलिस की गश्त कम होती है, जिसका फायदा चोर उठाते हैं. सोनपुर वाली घटना में भी चोरों ने लग्जरी गाड़ी और गैस कटर का इस्तेमाल किया थाइससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद एक ही गिरोह सक्रिय है. पुलिस अब इन सभी मामलों को जोड़कर जांच कर रही है, ताकि गिरोह के सरगना तक पहुंचा जा सके. बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ हो रही है कि एटीएम में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे. क्या अलार्म सिस्टम काम कर रहा था? क्या कैमरे ठीक थे? इन सवालों के जवाब से ही पता चलेगा कि चोरी कैसे हुई. इलाके के व्यापारी और निवासी अब मांग कर रहे हैं कि इलाके में ज्यादा सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएं और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए. यह घटना शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है और अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसी चोरियां बढ़ सकती हैं. पुलिस का दावा है कि वे अपराधियों को नहीं छोड़ेंगे और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे.

ये भी पढ़ें- क्या है कोढ़ा गैंग? जो आंखों के सामने ही कर लेता है छिनतई, पुलिस का बड़ा खुलासा

इस चोरी के बाद मुजफ्फरपुर में सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है. पुलिस भी कह रही है कि वे इलाके में ज्यादा रात की गश्त बढ़ाएंगे. सोनपुर वाली घटना से सीख लेकर, पुलिस अब ऐसे गिरोहों पर नजर रख रही है जो लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं. आम लोगों को भी सलाह दी जा रही है कि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें.

इनपुट- मणितोष कुमार

