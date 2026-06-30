/मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

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मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना क्षेत्र के परसौनी जहांगीर (वार्ड 21) में सोमवार (29 जून, 2026) देर रात एक शादी समारोह के दौरान खुशी में की गई फायरिंग में तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई और घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और गोली चलाने वाले युवक की पहचान करने की कोशिश कर रही है. सभी घायलों का इलाज चल रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, बारात केसरिया थाना क्षेत्र के जगीराहां गांव से परसौनी जहांगीर में मुकेश पाठक के घर पहुंची थी.
गोली चलाने से तीन लोग हो गए घायल
इस दौरान दरवाजा लगाने के दौरान, कुछ युवक भोजपुरी गानों पर नाचते हुए अवैध हथियारों से खुशी में फायरिंग करने लगे. चश्मदीदों ने बताया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति नशे में था. इस घटना के दौरान, युवक ने गोली चलाई जिससे मौके पर मौजूद तीन लोग घायल हो गए. घायलों में परसौनी जहांगीर के रहने वाले टेंट ऑपरेटर अनिल पासवान (35) को गंभीर चोट आई. उनके बाएं घुटने में गोली लगी थी. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया. बाकी दो घायलों में से एक को इलाज के लिए मोतिहारी ले जाया गया है, जबकि दूसरे का इलाज मुजफ्फरपुर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर साहिबगंज पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, उनके पहुंचने से पहले ही खाली कारतूस हटा दिए गए थे. पुलिस फायरिंग करने वाले युवक की पहचान करने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है. SDPO अभिजीत कौर ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, एक शादी समारोह के दौरान गोलीबारी हुई, जिसमें जश्न के दौरान चलाई गई गोली टेंट ऑपरेटर अनिल पासवान को लग गई. उनका अभी SKMCH में इलाज चल रहा है और दो अन्य लोगों को भी गोली लगने की खबर है, पूरे मामले की जांच की जा रही है.