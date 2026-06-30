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मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

Muzaffarpr News: मुजफ्फरपुर में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को गोली लग गई. मिली जानकारी के अनुसार, नशे में धुत एक युवक ने गोलियां चलाईं और पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 30, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:39 AM IST
मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को लगी गोली (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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