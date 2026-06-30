/मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान तीन लोगों को लगी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस

गोली चलाने से तीन लोग हो गए घायल

इस दौरान दरवाजा लगाने के दौरान, कुछ युवक भोजपुरी गानों पर नाचते हुए अवैध हथियारों से खुशी में फायरिंग करने लगे. चश्मदीदों ने बताया कि गोली चलाने वाला व्यक्ति नशे में था. इस घटना के दौरान, युवक ने गोली चलाई जिससे मौके पर मौजूद तीन लोग घायल हो गए. घायलों में परसौनी जहांगीर के रहने वाले टेंट ऑपरेटर अनिल पासवान (35) को गंभीर चोट आई. उनके बाएं घुटने में गोली लगी थी. उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए SKMCH रेफर कर दिया गया. बाकी दो घायलों में से एक को इलाज के लिए मोतिहारी ले जाया गया है, जबकि दूसरे का इलाज मुजफ्फरपुर शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है.