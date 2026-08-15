/पटनाः स्वतंत्रता दिवस से पहले दहली राजधानी, IGIMS के पास 3 राउंड फायरिंग से अफरा-तफरी, एक गिरफ्तार

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स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी. शुक्रवार (14 अगस्त) की दोपहर के वक्त राजधानी पटना के शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र में IGIMS गेट नंबर-3 के पास न्यू अंशिका मेडिको दवा दुकान में 7-8 युवकों ने जमकर हंगामा किया. आरोप है कि युवकों ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और इसी दौरान सुधांशु सिंह ने पिस्टल निकालकर तीन राउंड फायरिंग कर दी. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. हालांकि, गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.
दुकान मालिक के बेटे राजेश कुमार सिंह के अनुसार, सुबह करीब 11:30 बजे कुछ युवक IGIMS गेट के पास बैठकर गांजा और शराब का सेवन कर रहे थे. दुकान के स्टाफ अमित कुमार ने उन्हें वहां नशा करने से मना किया. इसके बाद युवक गाली-गलौज करते हुए वहां से चले गए. आरोप है कि करीब दो घंटे बाद दोपहर 1:30 बजे वही युवक 7-8 की संख्या में दुकान पर पहुंचे. इनमें सुधांशु सिंह, चीकू कुमार, पंकज कुमार चौधरी और सोनू कुमार समेत अन्य लोग शामिल थे. सभी ने दुकान में घुसकर कर्मचारियों से पूछताछ की और फिर मारपीट शुरू कर दी.
बताया जा रहा है कि इसी दौरान सुधांशु सिंह ने पिस्टल निकालकर तीन राउंड फायरिंग कर दी और सभी आरोपी फरार हो गए. घटना की शिकायत शास्त्रीनगर थाने में दर्ज कराई गई है. SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. SSP ने यह भी बताया कि IGIMS के आसपास दवा कारोबार से जुड़े कथित सिंडिकेट की भी जांच की जा रही है. दुकानों के वैध दस्तावेजों की जांच होगी और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है.
रिपोर्ट- प्रकाश सिन्हा