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पटनाः स्वतंत्रता दिवस से पहले दहली राजधानी, IGIMS के पास 3 राउंड फायरिंग से अफरा-तफरी, एक गिरफ्तार

Patna Crime News: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी पटना गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार (14 अगस्त) को IGIMS गेट नंबर-3 के पास 7 से 8 युवकों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान तीन राउंड फायरिंग की गई. इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 15, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:52 AM IST
पटनाः स्वतंत्रता दिवस से पहले दहली राजधानी, IGIMS के पास 3 राउंड फायरिंग से अफरा-तफरी, एक गिरफ्तार
Image Credit: स्वतंत्रता दिवस से पहले दहली राजधानी, IGIMS के पास 3 राउंड फायरिंग में एक गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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