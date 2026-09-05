/पूर्वी चंपारण से आई हेरोइन, डिलीवरी लेने पहुंचे वैशाली के 3 तस्कर, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने धर लिया

दरअसल, पटना मद्य निषेध विभाग की टीम को सूचना मिली कि अंतरजिला हेरोइन तस्कर गिरोह के कुछ तस्कर मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर इकट्ठा होकर हेरोइन की बड़ी डील कर रहे हैं. जिसके बाद पटना मद्य निषेध की टीम ने पूरे मामले की सूचना मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को दी. जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर जाल बिछाया और इसी बीच कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी. पुलिस ने पहले पूरी तरह तसल्ली की, तो देखा कि पूर्वी चंपारण के कुछ तस्कर हेरोइन लेकर पहुंचे हुए हैं और उनसे वैशाली जिले से पहुंचे तीन तस्करों ने हेरोइन ली. वैसे ही पुलिस की टीम ने तीनों तस्करों को दबोच लिया, जबकि हेरोइन का सप्लायर मौके से फरार हो गया.