/पूर्वी चंपारण से आई हेरोइन, डिलीवरी लेने पहुंचे वैशाली के 3 तस्कर, लेकिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने धर लिया

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मुजफ्फरपुर में लाखों रुपये की हेरोइन की तस्करी करते हुए अंतरजिला गिरोह के तीन तस्करों को ब्रह्मपुरा थाने की पुलिस ने चांदनी चौक से गिरफ्तार किया है. जिनके पास से लाखों रुपये मूल्य की हेरोइन बरामद की गई है. ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने पटना मद्य निषेध की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चार लाख रुपये की हेरोइन के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस के पहुंचते ही कई अन्य तस्कर मौके से फरार होने में सफल हो गए. जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है.
दरअसल, पटना मद्य निषेध विभाग की टीम को सूचना मिली कि अंतरजिला हेरोइन तस्कर गिरोह के कुछ तस्कर मुजफ्फरपुर जिला के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर इकट्ठा होकर हेरोइन की बड़ी डील कर रहे हैं. जिसके बाद पटना मद्य निषेध की टीम ने पूरे मामले की सूचना मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा को दी. जिसके बाद एसएसपी के निर्देश पर ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर जाल बिछाया और इसी बीच कुछ संदिग्ध लोगों पर नजर पड़ी. पुलिस ने पहले पूरी तरह तसल्ली की, तो देखा कि पूर्वी चंपारण के कुछ तस्कर हेरोइन लेकर पहुंचे हुए हैं और उनसे वैशाली जिले से पहुंचे तीन तस्करों ने हेरोइन ली. वैसे ही पुलिस की टीम ने तीनों तस्करों को दबोच लिया, जबकि हेरोइन का सप्लायर मौके से फरार हो गया.
सप्लायर मूल रूप से पूर्वी चंपारण के मोतिहारी का रहने वाला बताया जा रहा है. फरार हेरोइन सप्लायर का पुलिस टीम ने काफी दूरी तक पीछा किया, लेकिन वह भागने में सफल रहा. उसकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है. वहीं पकड़े गए तस्करों की पहचान वैशाली जिले के चढ़ुआ निवासी विक्रम कुमार और सकलदीप राय, जबकि कंचनपुर निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है. जिनके पास से 185 ग्राम हेरोइन के साथ अन्य सामान बरामद किया गया है.
पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ टाउन टू विनीता सिन्हा ने बताया कि पटना मद्य निषेध विभाग की सूचना के आधार पर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चांदनी चौक के समीप से तकरीबन 4 लाख रुपये मूल्य की 185 ग्राम हेरोइन के साथ अंतरजिला गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. जिनसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. वहीं, गिरफ्तार हेरोइन तस्करों से पूछताछ के आधार पर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा रहा है.