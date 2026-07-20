/पंकज राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, वकील पिता पुत्र हत्याकांड से जुड़े तार

सारण पुलिस ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में हुए चर्चित हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए मुख्य शूटर समेत चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक देशी कट्टा, दो जिंदा कारतूस और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं. वरीय पुलिस अधीक्षक के अनुसार, 29 जून 2026 को मुफ्फसिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि 28 जून की रात शादी समारोह से लौट रहे पंकज राय और मनीष राय पर मेथवलिया गांव के पास बाइक सवार अपराधियों ने जान से मारने की नीयत से गोलीबारी की थी. मामले में मुफ्फसिल थाना कांड संख्या 464/26 दर्ज कर जांच शुरू की गई.