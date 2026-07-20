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पंकज राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, वकील पिता पुत्र हत्याकांड से जुड़े तार

28 जून की रात पंकज राय और मनीष राय पर हमला हुआ था. जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की गई थी.

Written ByRAKESH KUMAR SINGHEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 20, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:46 PM IST
पंकज राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार, वकील पिता पुत्र हत्याकांड से जुड़े तार
Image Credit: सारण पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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RAKESH KUMAR SINGH

RAKESH KUMAR SINGH

ZEE मीडिया में बतौर छपरा जिला संवाददाता 2011 से कार्यरत. जनसरोकार, क्राइम और राजनीति आदि से जुड़ी खबरों पर पकड़. कई बार हो चुके हैं सम्मानित. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और अन्य समाचारपत्रों के अलावा महुआ न्यूज, पी7 और ईटीवी बिहार में भी काम का अनुभव. भोजपुरी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर और रिसर्चर के रूप में भी कर चुके हैं काम.

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