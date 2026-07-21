/13 साल की बच्ची का 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, वारदात से दहला मुजफ्फरपुर, एक्शन में पुलिस

मुजफ्फरपुर में 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसडीपीओ अभिजीत कौर और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य को इकठ्ठा कर रही है. घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां 20 जुलाई, 2026 सोमवार की देर रात गांव के ही पांच युवकों ने मिलकर एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.