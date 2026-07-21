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13 साल की बच्ची का 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, वारदात से दहला मुजफ्फरपुर, एक्शन में पुलिस

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. वारदात को अंजाम देने का आरोप गांव के ही पांच युवकों पर लगा है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 21, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:13 PM IST
13 साल की बच्ची का 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, वारदात से दहला मुजफ्फरपुर, एक्शन में पुलिस
Image Credit: (Z News) मुजफ्फरपुर में गैंगरेप की घटना पर एक्शन की जानकारी देती पुलिसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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