/13 साल की बच्ची का 5 लड़कों ने किया गैंगरेप, वारदात से दहला मुजफ्फरपुर, एक्शन में पुलिस

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मुजफ्फरपुर में 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है. वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला एसडीपीओ अभिजीत कौर और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंचकर तमाम साक्ष्य को इकठ्ठा कर रही है. घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की है. यहां 20 जुलाई, 2026 सोमवार की देर रात गांव के ही पांच युवकों ने मिलकर एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया.
घटना की सूचना के बाद साहेबगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस मामले की जांच कर बच्ची को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया. यहां बच्ची का इलाज चल रहा है. घटना को लेकर गांव के ही पांच युवक पर पीड़ित परिवार की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पूर्व के विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम देने की बात कही गई है.
पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि सोमवार की रात तकरीबन 1 बजे साहेबगंज थाना की पुलिस को सूचना मिली कि एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है. जिसके बाद वरीय पदाधिकारी को मामले से अवगत कराते हुए साहेबगंज थाना की पुलिस मौके पर भेजा गया और मामले की जांच कर बच्ची को इलाज के लिए एसकेएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एसडीपीओ सरैया अभिजीत कौर ने बताया कि मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एफएसएल की टीम को बुलाकर तमाम साक्ष्य को एकत्रित किया गया है. फिलहाल, पीड़ित परिवार की ओर से 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया. प्राथमिकी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.