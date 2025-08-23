51 साल की महिला ने 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को मारा, हो गया खुलासा

Ranchi News: झारखंड की राजधानी रांची के पिथोरिया थाना क्षेत्र में हुई लुंबा उरांव हत्या कांड का रांची पुलिस ने खुलासा कर दिया है. हत्याकांड में जो तथ्य सामने आए वह बेहद हैरान करने वाले हैं, क्योंकि 51 वर्षीय महिला ने अपने 35 साल के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की कहानी लिखी थी और वह भी यूट्यूब में देखकर.

दरअसल, 51 वर्षीय गीता देवी और 35 वर्षीय इरफान अंसारी के बीच चल रहे अवैध संबंध में प्यार का परवान इतना चढ़ा की लुंबा उरांव के हत्या की साजिश रची गई. जिसके लिए यूट्यूब के जरिए दवाइयां का ओवरडोज खिलाकर मौत के घाट उतारने की तरकीब सीखी गई. फिर मौका देखकर कंस्ट्रक्शन साइट में बुलाने के बाद लंबा को अमूल कूल और फिर शराब में नशे की गोलियां डालकर पिलाया गया. बावजूद इसके जब लुंबा उराव की मौत नहीं हुई तो फिर उसे घर छोड़ने के बहाने भाड़े की एक गाड़ी में डाला गया और घर जाने के क्रम में गाड़ी में ही गला घोटकर हत्या कर दी गई.

मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया कि आरोपी महिला का बीते 8 वर्षों से इरफान अंसारी के साथ अवैध संबंध था और बीते डेढ़ वर्षो से वह अपने पति को छोड़कर कहीं और रहती थी. मगर, इरफान को इस बात का शक था कि उसकी प्रेमिका शायद अपने पति से भी शारीरिक संबंध बनाती है, इसीलिए मृतक के कमरे में सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया गया था ताकि अगर महिला वहां जाती तो तमाम गतिविधियों को वह ऑनलाइन देख सकता.

यह भी पढ़ें: पटना सिटी में नाबालिग छात्रा से रेप, आरोपी मो. शादिक को पुलिस ने धरा, पेंटर है आरोपी

उन्होंने बताया कि जब पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में पता चला तो उसके की तरफ से विरोध करना उसके लिए कल बन गया और फिर पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी मौत की कहानी लिख दी.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

यह भी पढ़ें:फर्जी ID से अश्लील वीडियो वायरल कर रहा पति, पत्नी ने साइबर उत्पीड़न का लगाया आरोप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!