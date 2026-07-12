Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar Jharkhand Crime
  • /पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में भारी नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में भारी नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

Patna Crime News: पटना के बेऊर थाना क्षेत्र में एक 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित एक्शन लिया और आरोपी को धर-दबोचा.

Written ByISTYEK KHAN Edited By:K Raj Mishra
Published: Jul 12, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:41 AM IST
पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में भारी नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म से लोगों ने नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

ISTYEK KHAN

ISTYEK KHAN

पटना के दानापुर में अनुभवी और भरोसेमंद पत्रकार. मीडिया में 21 साल काम करने का अनुभव. कई इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में काम कर चुके इस्तेयाक पिछले 18 साल से जी मीडिया से जुड़े हुए हैं. पटना पश्चिमी क्षेत्र के कई पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने में इनकी रिपोर्टिंग का अहम योगदान रहा है. जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता देना उनकी विशेषता है. उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें बिहार सरकार की ओर से 2008 और 2017 में सम्मानित किया जा चुका है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में नाराजगी, पुलिस ने आरोपी को धरा
Patna police33 min ago
2
Bankipur by-election47 min ago
3
Vaishali news1 hr ago
4
Begusarai News1 hr ago
5
Nawada News2 hrs ago