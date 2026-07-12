/पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में भारी नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

पटना जिले के बेउर थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने बेउर थाना में एक लिखित आवेदन देकर आरोपी बिनोद दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी का नाम बिनोद दास बताया जाता हैं, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के साहपूर पटोरी का रहाने वाला है और वर्तमान समय में बेउर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रह रहा था.