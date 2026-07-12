/पटना में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, लोगों में भारी नाराजगी, पीड़ित मां की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार

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पटना जिले के बेउर थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता की मां ने बेउर थाना में एक लिखित आवेदन देकर आरोपी बिनोद दास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आरोपी का नाम बिनोद दास बताया जाता हैं, जो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के पटोरी थाना क्षेत्र के साहपूर पटोरी का रहाने वाला है और वर्तमान समय में बेउर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में रह रहा था.
पुलिस के अनुसार, आरोपी बिनोद दास पर 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप है. पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित एक्शन लिया और आरोपी को धर-दबोचा. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.
आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं. वहीं, यह घटना पटना जिले में नाबालिगों के साथ होने वाली बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है. इस जघन्य वारदात को लेकर पूरे इलाके में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों ने पुलिस से इस मामले में कड़ी कार्रवाई और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है. पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत में आवेदन देगी.