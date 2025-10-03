शर्मनाक! मुजफ्फरपुर में दुर्गा पूजा मेला देखकर लौट रही 12 साल की बच्ची से गैंगरेप, हालत गंभीर

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में छठी कक्षा की छात्रा दुर्गा पूजा मेला देख कर घर लौट रही थी, उसी दौरान दो बाइक पर सवार चार युवक उसे उठा कर जंगल में ले गए और फिर चारों ने मिलकर बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इस घटना के बाद से बच्ची की हालत गंभीर है. उसे इलाज के लिए पहले करजा पीएचसी में भर्ती कराया गया, फिर गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने एसकेएमसीएच रेफर कर दिया है.

बेहोशी हालत में बच्ची को छोड़ मौके से फरार

पूरा मामला करजा थाना क्षेत्र के एक गांव का है. मुजफ्फरपुर में मेला देखकर लौट रही छठी कक्षा की छात्रा को अगवा कर बाइक सवार युवक जंगल की ओर ले गए, फिर सभी युवकों ने बारी-बारी से रेप किया. दुष्कर्म के बाद बच्ची को बेहोशी की हालत में छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बच्ची की उम्र 12 साल बताई जा रही है, वह छठी कक्षा की छात्रा है.

सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी बच्ची

परिजनों के अनुसार, लड़की अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने के लिए गई थी. मेला देखकर लौटने के दौरान बाइक सवार चार युवक पहुंच गए. बच्ची को सड़क से उठाकर फुलवारी (बगीचा) में ले गए. बेटी की बाकी सहेलियां भागी-भागी घर पहुंची, उन्होंने परिजनों को बताया कि चार युवक आपकी बेटी को उठाकर ले गए है.

आरोपियों की तलाश जारी

घटना की जानकारी मिलने पर परिजन भागे-भागे फुलवारी की ओर पहुंचे. उन्होंने बताया कि जब वे पहुंचे तो उनकी बेटी बेहोश पड़ी हुई थी. उसे उठाकर करजा पीएचसी लेकर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. पूरे मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने कहा कि बच्ची के बयान के आधार पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, अन्य की तलाश जारी है.