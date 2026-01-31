Advertisement
हैवानियत, गिरफ्तारी और न्याय की मांग: पटना में 3 साल की बच्ची से रेप की घटना ने सबको झकझोरा

Patna Crime News: पटना के बिहटा में 3 साल की बच्ची से एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 31, 2026, 09:53 PM IST

बिहटा में एक आदमी ने 3 साल की बच्ची का रेप किया (File Photo)
Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हो गया. यहां एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

वहीं, पीड़िता के परिजनों ने बिहटा थाने पहुंच न्याय की गुहार लगाया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बिहटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच करते हुए छापेमारी में जुट गई. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के संबंध में थानाध्यक्ष बिहटा अमित कुमार ने बताया कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला आया है. मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साक्ष्य संकलन के लिए FSL की टीम को बुलाया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.

नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई जांच की अपील

बता दें कि पटना के शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा मौत मामला अभी चर्चा में हैं. इस मामले में अब सीएम नीतीश कुमार ने भारत सरकार से CBI से जांच की अपील की है. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर दी. उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भारत सरकार से पटना में हुए NEET छात्रा की हत्या के मामले (कांड संख्या- 14/26) को CBI से जांच का आग्रह किया है. घटना का पारदर्शी और न्यायपूर्ण तरीके से उद्भेदन निश्चित किया जाए.

रिपोर्ट: इश्तेयाक खान

