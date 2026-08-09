/दरभंगा: मौलाना ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार! पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में धरा

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दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलाना पर एक 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पिता के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. प्राथमिकी दर्ज होने के करीब आठ घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी मौलाना को अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि नाबालिग के पिता के आवेदन के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल छापेमारी शुरू की. इसी क्रम में अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मेडिकल जांच कराई जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों से संबंधित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिरौल थाना क्षेत्र के रूपनगर गांव निवासी मौलाना जैनुल आबेदीन के रूप में हुई है. घटना की जानकारी सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है. लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोप सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
पीड़िता के पिता के अनुसार, छह अगस्त की रात 10 बजे जब हम लोग सोए हुए थे, तभी आरोपित मौलाना उनकी नाबालिग बेटी को घर से उठाकर पढ़ाने वाले स्थान पर ले गया. मौलाना बच्ची को अपने साथ ले जा रहा है, इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई है. आरोपी मौलाना ने बच्ची के साथ गलत काम किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी. हालांकि, बच्ची ने अपने घरवालों को मौलाना की सारी करतूत बता दी. पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है.