/दरभंगा: मौलाना ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का शिकार! पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे में धरा

दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र में मस्जिद में पढ़ाने वाले मौलाना पर एक 15 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है. पिता के आवेदन पर पुलिस ने आरोपी को 8 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. प्राथमिकी दर्ज होने के करीब आठ घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी मौलाना को अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इस संबंध में थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि नाबालिग के पिता के आवेदन के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तत्काल छापेमारी शुरू की. इसी क्रम में अलीनगर थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया.