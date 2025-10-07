Patna News: तेज रफ्तार वाहन ने छीनी मासूम की जिंदगी, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन

Patna News: पटना में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है. एक अज्ञात कार ने मासूम को रौंद दिया, जिससे उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. मासूम की पहचान 10 साल के शुभम रजक के रूप में हुई है, जिस दौरान ये हादसा हुआ शुभम साइकिल से अपनी दादी के घर जा रहा था.
Patna News: बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ पुल के पास रविवार (5 अक्टूबर) की रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ. एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 10 वर्षीय शुभम रजक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतक की पहचान सतीश रजक के बेटे शुभम रजक के रूप में की गई है, जो शकुंतला कमेटी हॉल के पास का रहने वाला था. घटना के बाद से ही परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है.
दादी के घर जा रहा था शुभम
परिजनों के अनुसार, शुभम साइकिल से अपनी दादी के घर नाला रोड जा रहा था, तभी अचानक से पीछे से तेज गति से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद स्थानीय लोग और परिजन गुस्से में आ गए, जिसके बाद उन्होंने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोगों ने दोषी वाहन चालक की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे की मांग की.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
सूचना मिलते ही जक्कनपुर और कंकड़बाग थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. थानेदार ऋतुराज कुमार और अभय कुमार ने लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है, ताकि हादसे में शामिल वाहन की पहचान की जा सके.