दरभंगा में अब्दुल सलाम की लोहे की रॉड से हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार, गांव में पुलिस छावनी तैनात

Darbhanga News: दरभंगा जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव में रविवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अब्दुल सलाम के रूप में हुई है. हत्या का आरोप पांच लोगों पर लगा है. मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम, उनके भाई रौशन कुमार राम, मां विमला देवी समेत दो और लोग हैं. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. हालांकि, प्रशासन की सक्रियता से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, गांव में मनीष कुमार राम के ईंट की चोरी किसी ने कर ली, जिसके बाद मनीष कुमार राम की मां विमला देवी गली गलौज कर रही थी. उसी समय वहां से मृतक अब्दुल सलाम गुजर रहे थे. अब्दुल कलाम ने गाली गलौज और जातीय टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसके बाद आरोपियों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी और वे मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए किरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम कौशल किशोर और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, DIG मनोज तिवारी, SDPO प्रभाकर तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कैंप कर रही है.

बिरौल एसडीपीओ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम समेत तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

रिपोर्ट: मुकेश कुमार

