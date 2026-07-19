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मुजफ्फरपुर: अभिषेक ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर पटना के होटल मालिक को हनीट्रैप में फंसाया और फिर ₹97 लाख ऐंठे

मुजफ्फरपुर के एक जोड़े ने पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी ट्रैप में फंसाया और धमकी देकर उससे 97 लाख रुपए ठग लिए. पुलिस ने युवक के घर पर छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपए बरामद किया है. धोखाधड़ी करने वाला ये जोड़ा फिलहाल फरार है, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जांच कर रही है.

Written ByManitosh kumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 19, 2026, 06:20 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:20 AM IST
मुजफ्फरपुर: अभिषेक ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर पटना के होटल मालिक को हनीट्रैप में फंसाया और फिर ₹97 लाख ऐंठे
Image Credit: SDPO टाउन-2 विनीता सिन्हा- जी मीडियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Manitosh kumar

Manitosh kumar

अपराध, सेना, उत्पाद और लीगल न्यूज का विशेष रिपोर्टिंग का अनुभव. 2001 से 2008 दिसंबर तक हिंदुस्तान हिंदी दैनिक, मुजफ्फरपुर एडिशन में बतौर संवाददाता के रुप में काम किया.उसके बाद 2008 से 2022 के अप्रैल तक NETWORK-18 ग्रुप के आईबीएन-7 और CNN NEWS 18 में मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में 15 वर्षो तक काम किया. 2002 से जी मीडिया में बतौर मुजफ्फरपुर संवाददाता के रूप में कार्यरत हैं.

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