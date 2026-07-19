/मुजफ्फरपुर: अभिषेक ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर पटना के होटल मालिक को हनीट्रैप में फंसाया और फिर ₹97 लाख ऐंठे

मुजफ्फरपुर के एक प्रेमी युगल ने पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी ट्रैप में फंसाया और डरा-धमकाकर उससे 97 लाख रुपए ऐंठ लिए. पुलिस को इस मामले की भनक लग गई और उन्होंने उस युवक के घर पर छापा मारकर ऐंठी गई रकम में से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए. अब पुलिस उस प्रेमी युगल की तलाश कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, जिले अहियापुर थाना क्षेत्र में SKMCH गेट 2 के सामने रहने वाले अभिषेक कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे साथियों के साथ मिलकर पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची. मुख्य आरोपी अभिषेक ने अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए होटल मालिक के करीब जाकर उसे रोमांटिक रिश्ते में फंसाने का प्लान बनाया. इस दौरान, दोनों ने होटल मालिक के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बना लीं. इसके बाद रंगदारी वसूलने का खेल शुरू हुआ और दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक को डरा-धमकाकर 97 लाख देने पर मजबूर कर दिया.