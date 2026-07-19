/मुजफ्फरपुर: अभिषेक ने गर्लफ्रेंड संग मिलकर पटना के होटल मालिक को हनीट्रैप में फंसाया और फिर ₹97 लाख ऐंठे

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मुजफ्फरपुर के एक प्रेमी युगल ने पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी ट्रैप में फंसाया और डरा-धमकाकर उससे 97 लाख रुपए ऐंठ लिए. पुलिस को इस मामले की भनक लग गई और उन्होंने उस युवक के घर पर छापा मारकर ऐंठी गई रकम में से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए. अब पुलिस उस प्रेमी युगल की तलाश कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार, जिले अहियापुर थाना क्षेत्र में SKMCH गेट 2 के सामने रहने वाले अभिषेक कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरे साथियों के साथ मिलकर पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रची. मुख्य आरोपी अभिषेक ने अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए होटल मालिक के करीब जाकर उसे रोमांटिक रिश्ते में फंसाने का प्लान बनाया. इस दौरान, दोनों ने होटल मालिक के अश्लील वीडियो और तस्वीरें बना लीं. इसके बाद रंगदारी वसूलने का खेल शुरू हुआ और दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर होटल मालिक को डरा-धमकाकर 97 लाख देने पर मजबूर कर दिया.
हालांकि, पुलिस ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया और आरोपी अभिषेक कुमार के घर पर छापा मारकर कार्रवाई की. अभिषेक का घर अहियापुर में SKMCH के गेट नंबर 2 के सामने है. वहां पुलिस ने उसके पिता राकेश कुमार की मौजूदगी में एक बैग में रखे 20 लाख रुपए बरामद किए. होटल के मालिक पहले बदनामी के डर से पुलिस या मीडिया के पास जाने से हिचकिचा रहे थे, लेकिन पुलिस के समझाने पर उन्होंने अहियापुर पुलिस को लिखित शिकायत दी. हालांकि, शिकायत दर्ज कराने के तुरंत बाद वे मीडिया से बचने के लिए चुपचाप वहां से चले गए. शिकायत में कहा गया है कि अभिषेक कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले होटल के मालिक को हनी-ट्रैप में फंसाया और फिर डरा-धमकाकर उनसे ₹97 लाख ऐंठ लिए.
इस मामले को लेकर SDPO टाउन-2 विनीता सिन्हा ने बताया कि हनी-ट्रैप मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और अहियापुर थाना क्षेत्र में SKMCH गेट नंबर 2 के पास राकेश कुमार के घर से एक बैग में रखे 20 लाख रुपए बरामद किए. जांच से पता चला कि अहियापुर इलाके के रहने वाले राकेश कुमार के बेटे अभिषेक कुमार ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पटना के एक बड़े होटल मालिक को हनी-ट्रैप में फंसाने की साजिश रची थी और फिर उनसे करोड़ों रुपये की मांग की थी. होटल मालिक से 97 लाख रुपए वसूले गए थे, जिसमें से 20 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं.
उन्होंने आगे बताया कि होटल संचालक सामाजिक बदनामी के डर से वे पुलिस के पास जाने से हिचकिचा रहे थे, जिससे अधिकारियों को परेशानी हुई. लेकिन अब पीड़ित ने अहियापुर पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिषेक कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर पहले होटल व्यवसायी को हनी-ट्रैप में फंसाया और फिर डरा-धमकाकर उनसे कुल 97 लाख रुपए की वसूली की. इस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. अभिषेक अपनी गर्लफ्रेंड और अन्य साथियों के साथ अभी भी फरार है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं.