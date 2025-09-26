Bhagalpur University: मारपीट मामले में छात्र RJD के विश्वविद्यालय अध्यक्ष समेत 4 नेता गिरफ्तार

Bhagalpur University: तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इन दोनों रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है. पिछले दो दिनों तक लगातार जिस तरह की मारपीट की घटना हुई, पूरे देश भर में विश्वविद्यालय फिर से बदनाम हो गया है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र राजद के छात्र नेताओं के बीच खूनी संघर्ष ने एक बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है. बीते बुधवार और गुरुवार को हुई घटना में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. कल पुलिस ने एबीवीपी के दो छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया था. वहीं, अब RJD के विश्वविद्यालय अध्यक्ष समेत 4 नेताओं को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है.

छात्र राजद के छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यह जिस तरह से छात्र राजद के नेताओं पर कार्रवाई हुई है, यह सीधा दर्शा रहा है कि सत्ता के दबाव में आकर छात्र राजद के नेताओं पर कार्रवाई की गई है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहां पर गुंडागर्दी करती है और उसे संरक्षण दिया जाता है. विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल पैदा किया गया है. इधर विश्वविद्यालय प्रबंधन एक-दूसरे अधिकारियों पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं. मामले में कुलसचिव प्रोफेसर रामाशीष पूर्वे ने कहा की कल जिस तरह से छात्र संगठनों ने हंगामा और मारपीट किया. विश्वविद्यालय के अंदर तोड़फोड़ की है, इससे विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है. इसके साथ ही तकरीबन 10 लाख का नुकसान हुआ है. इसे लेकर कमेटी भी बनाई गई है. वहीं, उन्होंने परीक्षा विभाग पर आरोप लगाया और कहा कि विवाद का जड़ परीक्षा विभाग है.

विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कहा कि उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वह निराधार है. यहां जो भी आ रहा हैं, उनका सही तरीके से तुरंत ही काम का और सर्टिफिकेट का निष्पादन हो जा रहा है. इसीलिए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है. बता दें कि बीते बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय पहुंचे थे, तभी वहां पर छात्र राजद के डेढ़ दर्जन से अधिक नेता कार्यकर्ता पहुंचे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के चार छात्र कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट की थी. इस आक्रोश में कल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं, कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की. इसकी सूचना पर छात्र राजद के नेता और कार्यकर्ता लाठी डंडा से लैस होकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे. दोनों संगठनों के बीच खूनी संघर्ष हुआ जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे.