Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2959810
Zee Bihar JharkhandBihar Jharkhand Crime

55 साल के शख्स की 16 साल की लड़की पर गंदी नजर, छत पर बुलाया और फिर...

Patna Crime News: पटना के सामुदायिक भवन में नाबालिग के साथ एक 55 साल के शख्स ने रेप करने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

पटना सामुदायिक भवन में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी गिरफ्तार
पटना सामुदायिक भवन में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में आरोपी गिरफ्तार

Patna News: पटना में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है. जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कुर्जी देवी स्थान के पास एक सामुदायिक भवन में नाबालिग (16 साल) को कैद कर के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. नाबालिग का आरोप है कि शौचालय, सामुदायिक भवन और मंदिर की देख रेख करने वाला सुनील यादव (55 साल) उसे निजी काम के बहाने छत पर अपने साथ हाथ पकड़कर ले गया और वहां बैड टच करने लगा. फिर वहां छत पर ही नाबालिग को छोड़कर नीचे चला आया और बाहर से गेट लॉक कर दिया. 

वहीं, नाबालिग बच्ची जब छत की गैलरी से झांककर मदद की गुहार लगाई तो आस-पास बैठे और वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ लग गई. इसके बाद भीड़ ने सुनील यादव से गेट खुलवाया और बच्ची बाहर आई. बच्ची ने पूरी घटना वहां के लोगों और अपने परिजनों को बताई. जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी. 

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची. जैसे तैसे पुलिस वहां से आरोपी को पकड़कर थाने पर लाई. उसके बाद पीड़ित नाबालिग के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 4 दिन, 9 लोग और बंद कमरा...फिर लड़की का बलात्कार, हैवानियत की हदें पार

मामले की पुष्टि करते हुए पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार ने बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें:पति से पैसे ऐंठने के लिए मां ने किया बेटे का अपहरण, खुलासे से पटना में हड़कंप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

patna news

Trending news

Bihar Vidhansabha Chunav 2025
पप्पू यादव ने राहुल गांधी की जमकर प्रशंसा की, कहा- स्थिति पूरी तरह हमारे पक्ष में है
patna news
55 साल के शख्स की 16 साल की लड़की पर गंदी नजर, छत पर बुलाया और फिर...
bihar chunav 2025
सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन सुराज पार्टी, जानें किसको कहां से मिला टिकट
IRCTC scam
लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर लगीं दफा 420 समेत ये धाराएं, जानें किस धारा में कितनी सजा
Begusarai News
बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत, 2 की हालत नाजुक
Bihar chunav 2025
महागठबंधन की तैयारी पूरी, भूपेश बघेल ने कहा- जल्द होगा सीट बंटवारे पर फैसला
bihar chunav 2025
भाजपा के हिस्से में आईं 101 सीटें, जानें किसको कहां से मिला टिकट, देखें पूरी लिस्ट
bihar chunav 2025
'क्या हम सिर्फ वोट दिलाने की मशीन हैं?' सीएम योगी के मंत्री का बड़ा ऐलान
bihar chunav 2025
मोकामा में इस जगह लोगों ने अनंत सिंह के सामने क्यों किया वोट बहिष्कार का ऐलान?
Bihar politics
आपराधिक छवि वाले विधायकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, गंभीर स्थिति की ओर इशारा