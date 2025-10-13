55 साल के शख्स की 16 साल की लड़की पर गंदी नजर, छत पर बुलाया और फिर...

Patna News: पटना में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है. जहां पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कुर्जी देवी स्थान के पास एक सामुदायिक भवन में नाबालिग (16 साल) को कैद कर के छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. नाबालिग का आरोप है कि शौचालय, सामुदायिक भवन और मंदिर की देख रेख करने वाला सुनील यादव (55 साल) उसे निजी काम के बहाने छत पर अपने साथ हाथ पकड़कर ले गया और वहां बैड टच करने लगा. फिर वहां छत पर ही नाबालिग को छोड़कर नीचे चला आया और बाहर से गेट लॉक कर दिया.

वहीं, नाबालिग बच्ची जब छत की गैलरी से झांककर मदद की गुहार लगाई तो आस-पास बैठे और वहां से गुजर रहे लोगों की भीड़ लग गई. इसके बाद भीड़ ने सुनील यादव से गेट खुलवाया और बच्ची बाहर आई. बच्ची ने पूरी घटना वहां के लोगों और अपने परिजनों को बताई. जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने मारपीट शुरू कर दी.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पाटलिपुत्र थाने की पुलिस पहुंची. जैसे तैसे पुलिस वहां से आरोपी को पकड़कर थाने पर लाई. उसके बाद पीड़ित नाबालिग के बयान पर मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया. साथ ही उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 4 दिन, 9 लोग और बंद कमरा...फिर लड़की का बलात्कार, हैवानियत की हदें पार

मामले की पुष्टि करते हुए पाटलिपुत्र थानेदार अतुलेश कुमार ने बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी सुनील यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है. बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है.

रिपोर्ट: प्रकाश कुमार सिन्हा

यह भी पढ़ें:पति से पैसे ऐंठने के लिए मां ने किया बेटे का अपहरण, खुलासे से पटना में हड़कंप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!